Conheça 10 nomes para cachorros tranquilos

Algumas opções são perfeitas para cães calmos, que encantam com sua serenidade e doçura no dia a dia

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:15

Há nomes perfeitos para cachorros tranquilos (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)
Há nomes perfeitos para cachorros tranquilos Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Escolher o nome do cachorro é um momento marcante para o tutor. A escolha pode levar em consideração características físicas, comportamentais ou até referências emocionais. Para os cães mais tranquilos, que costumam ser calmos, serenos e cheios de doçura, algumas opções combinam especialmente bem com esse estilo de vida mais pacato.

A seguir, confira algumas opções de nomes para cachorros tranquilos!

1. Amora

Doce e delicado, Amora é um nome encantador para cadelas com comportamento dócil e afetuoso. Cães tranquilos costumam demonstrar carinho de maneira sutil, e essa opção reforça essa imagem suave. É uma ótima escolha para fêmeas que adoram colo e afeto sem serem agitadas. 

2. Dengo

Afetuoso e acolhedor, Dengo é um nome que combina muito bem com cães tranquilos que adoram ficar no colo, receber carinho e estar sempre por perto do tutor. É perfeito para aqueles pets que demonstram seu afeto de forma delicada e suave, sem agitação. 

3. Nina

Clássico e delicado, Nina é um nome que combina com fêmeas afetuosas, pacientes e tranquilas. Cadelas com esse perfil costumam ser protetoras, gostam de ficar perto do tutor e não se incomodam com mudanças ou barulhos no ambiente. 

4. Tobias

Nome com um ar tradicional e respeitoso, Tobias combina com cães calmos, que têm postura estável e comportamento previsível. São aqueles companheiros que esperam o tutor pacientemente, aprendem comandos com facilidade e gostam de rotinas. 

5. Zeca

Simples, amigável e cheio de charme. Zeca combina com cães tranquilos, daqueles que são bons ouvintes, adoram um carinho no fim do dia e mantêm sempre o ritmo calmo, mesmo quando há estímulos ao redor.

Lila é uma ótima escolha para fêmeas de personalidade discreta (Imagem: Phonpipat Jampatip | Shutterstock)
Lila é uma ótima escolha para fêmeas de personalidade discreta Crédito: Imagem: Phonpipat Jampatip | Shutterstock

6. Lila

Delicado e com sonoridade suave, o nome Lila reflete leveza e tranquilidade. Ideal para cadelas calmas, que gostam de ficar no cantinho preferido da casa, sem precisar de muito para estar bem. É uma ótima escolha para fêmeas de personalidade discreta.

7. Paco

Nome curto e sonoro, com origem espanhola, Paco transmite elegância e discrição. É indicado para cães serenos, que gostam de caminhar com calma, receber carinhos na medida certa e não se envolvem em confusões ou latidos excessivos. 

8. Theo

Curto, moderno e com um toque de doçura, Theo é um nome que transmite serenidade e afeto. Perfeito para machos que demonstram equilíbrio, obediência e gostam de ambientes calmos e previsíveis.

9. Clara

Além de significar “luz” ou “brilho”, o nome Clara evoca pureza e tranquilidade. É ideal para cadelas de comportamento calmo e gentil, que vivem bem com pessoas, outros animais e preferem rotinas sem agitação.

10. Léo

Apesar de ser um nome comum, Léo tem sonoridade leve e transmite simpatia. É ideal para cães que são tranquilos, mas também muito presentes e companheiros. Cachorros com esse perfil costumam ser afetuosos, gostam de descansar ao lado do tutor e se adaptam bem a rotinas simples. 

