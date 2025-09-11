Acesse sua conta
Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Em meio à polêmica do Embaixador com Thiago Brava, situação com a influenciadora foi resgatada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 20:50

Gusttavo Lima e Andressa Suíta / Virginia Fonseca
Gusttavo Lima e Andressa Suíta / Virginia Fonseca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Quanto mais cava, maior o buraco fica. Não bastasse a polêmica de uma suposta briga entre Thiago Brava e Gusttavo Lima, envolvendo um descontentamento de Andressa Suita — esposa do Embaixador — em relação a mensagens trocadas entre os dois artistas, uma atitude de Virginia Fonseca também veio à tona. Andressa Suita já teria se incomodado com a loira, que pretendia comprar um bem de Gusttavo Lima. 

A situação foi revelada há cerca de um mês após a mulher de Gusttavo Lima compartilhar um vídeo falando a respeito da ligação que Virginia fez para Neymar de madrugada, e que incomodou Bruna Biancardi, esposa do atleta. Ela disse que foi apenas uma gafe e não era motivo de chateação por parte de Bruna. Foi aí que uma treta semelhante foi atribuída a ela, Andressa. 

Fortuna de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima viaja em um jatinho, modelo Bombardier Global 600, um dos mais luxuosos do mundo. A aeronave tem capacidade para até 16 passageiros e está avaliado em R$ 250 milhões por Reprodução
Gusttavo Lima com Andressa Suita, durante viagem do casal a Mykonos, na Grécia; embarcação custa R$ 1 bilhão por Reprodução
Gusttavo Lima tem uma frota de motocicletas e carros avaliada em R$ 30 milhões que inclui: uma Harley-Davidson Fat Boy, motocicleta avaliada em pelo menos R$ 82,9 mil por Reprodução
Sertanejo Gusttavo Lima tem fortuna avaliada em aproximadamente 1 bilhão por Reprodução
1 de 4
Segundo informações do jornalista Leo Dias, enquanto era casada com Zé Felipe, Virginia fez uma ligação para Gusttavo Lima, com interesse em comprar o jato do cantor. E aí que está: Andressa não teria gostado nada disso, já que ela não chegou a ser acionada por Virginia, que teria entrado em contato diretamente com o seu marido. As duas não se seguem. 

Ainda de acordo com o portal, a interação entre a modelo e o cantor não rendeu e a poeira baixo. Gusttavo sequer teria respondido à mensagem enviada por Virginia.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Entenda treta entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

No último dia 2, Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo Lima nas redes sociais, levantando rumores sobre um rompimento. O gesto chamou a atenção dos fãs, especialmente após a ausência do Embaixador na gravação do DVD Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012, na qual havia confirmado presença.

Embora Gusttavo tenha alegado conflito de agenda, ele comemorou aniversário nos Estados Unidos e depois participou do festival Embaixador in Classics, em Goiânia, os bastidores revelaram que o mal-estar teria ido além de compromissos profissionais. Fontes próximas apontaram que o cantor se incomodou com uma situação envolvendo Lisa Ritter, esposa de Thiago, que teria levado a Andressa Suita, mulher de Gusttavo, conversas entre os dois artistas em tom considerado “comprometedor”.

Diante das especulações, Andressa Suíta se pronunciou por meio de nota divulgada pelo advogado Cláudio Bessas. “As falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo”, dizia o comunicado.

Mistério revelado?

Pouco tempo depois, informações do portal LeoDias apontaram uma outra causa para o rompimento. Gusttavo Lima teria cancelado em cima da hora sua participação no DVD do projeto, gravado em 2 de setembro, por não ter sido informado de que a apresentação seria aberta ao público com venda de ingressos. O sertanejo acreditava que se tratava de uma gravação intimista, restrita a convidados.

Com a inclusão do nome do artista no cartaz do evento, a procura por ingressos aumentou e a produção precisou transferir a festa para um espaço maior. A situação gerou desconforto, já que Gusttavo tinha marcado para quatro dias depois, em Goiânia, o “Embaixador Classic”, anunciado desde o início do ano. Ele avaliou que a proximidade dos eventos poderia prejudicar seu próprio show.

