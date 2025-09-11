MAIS TRETA

Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Em meio à polêmica do Embaixador com Thiago Brava, situação com a influenciadora foi resgatada

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 20:50

Gusttavo Lima e Andressa Suíta / Virginia Fonseca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Quanto mais cava, maior o buraco fica. Não bastasse a polêmica de uma suposta briga entre Thiago Brava e Gusttavo Lima, envolvendo um descontentamento de Andressa Suita — esposa do Embaixador — em relação a mensagens trocadas entre os dois artistas, uma atitude de Virginia Fonseca também veio à tona. Andressa Suita já teria se incomodado com a loira, que pretendia comprar um bem de Gusttavo Lima.

A situação foi revelada há cerca de um mês após a mulher de Gusttavo Lima compartilhar um vídeo falando a respeito da ligação que Virginia fez para Neymar de madrugada, e que incomodou Bruna Biancardi, esposa do atleta. Ela disse que foi apenas uma gafe e não era motivo de chateação por parte de Bruna. Foi aí que uma treta semelhante foi atribuída a ela, Andressa.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, enquanto era casada com Zé Felipe, Virginia fez uma ligação para Gusttavo Lima, com interesse em comprar o jato do cantor. E aí que está: Andressa não teria gostado nada disso, já que ela não chegou a ser acionada por Virginia, que teria entrado em contato diretamente com o seu marido. As duas não se seguem.

Ainda de acordo com o portal, a interação entre a modelo e o cantor não rendeu e a poeira baixo. Gusttavo sequer teria respondido à mensagem enviada por Virginia.

Entenda treta entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

No último dia 2, Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo Lima nas redes sociais, levantando rumores sobre um rompimento. O gesto chamou a atenção dos fãs, especialmente após a ausência do Embaixador na gravação do DVD Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012, na qual havia confirmado presença.

Embora Gusttavo tenha alegado conflito de agenda, ele comemorou aniversário nos Estados Unidos e depois participou do festival Embaixador in Classics, em Goiânia, os bastidores revelaram que o mal-estar teria ido além de compromissos profissionais. Fontes próximas apontaram que o cantor se incomodou com uma situação envolvendo Lisa Ritter, esposa de Thiago, que teria levado a Andressa Suita, mulher de Gusttavo, conversas entre os dois artistas em tom considerado “comprometedor”.

Diante das especulações, Andressa Suíta se pronunciou por meio de nota divulgada pelo advogado Cláudio Bessas. “As falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo”, dizia o comunicado.

Mistério revelado?

Pouco tempo depois, informações do portal LeoDias apontaram uma outra causa para o rompimento. Gusttavo Lima teria cancelado em cima da hora sua participação no DVD do projeto, gravado em 2 de setembro, por não ter sido informado de que a apresentação seria aberta ao público com venda de ingressos. O sertanejo acreditava que se tratava de uma gravação intimista, restrita a convidados.