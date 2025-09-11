Acesse sua conta
Ator de Vale Tudo fala sobre mágoa da infância e reconciliação com o pai no leito de morte

Ele foi criado apenas pela mãe após abandono paterno

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:48

Vasco (Thiago Martins) e Lucimar (Ingrid Gaigher) em 'Vale Tudo'
Vasco (Thiago Martins) e Lucimar (Ingrid Gaigher) em 'Vale Tudo' Crédito: Globo/Divulgação

No ar como Vasco na novela Vale Tudo, da TV Globo, Thiago Martins revelou que encontrou na trama paralelos com sua própria história. O personagem é um pai ausente, e o ator explicou que viveu situação semelhante na infância. “O Vasco é um pai que abandonou a mãe do filho ainda na gestação. Lucimar foi mãe solo. Eu sou fruto disso. Vivi isso na minha vida pessoal. É um tema que precisa ser falado”, disse em entrevista à revista Quem.

Thiago contou que foi criado apenas pela mãe, que sustentou os dois filhos trabalhando como empregada doméstica. “Eu tinha essa revolta de saber que meu pai tinha abandonado minha mãe. Durante a vida, minha mãe precisou se virar. Eu era o pato feio da família e dei certo na arte. Isso me dava orgulho, mas também trazia certa mágoa do meu pai”, afirmou.

O ator relatou que a ausência paterna deixou marcas. “Meu pai era muito carismático. Minha mãe diz que lembra muito dele quando vê o Vasco na novela. Ele tinha esse lado boêmio, boa praça, mas dentro de casa não foi um pai presente. Abandonou a minha mãe quando eu era muito pequeno. Não esteve no dia a dia e voltou na minha adolescência”, contou.

Segundo Thiago, a relação entre os dois foi marcada por altos e baixos, incluindo pedidos de ajuda financeira. “Eu já era homem e meu pai entrou numas de só me procurar para pedir dinheiro. Aí, nos distanciamos. Chegamos a ficar sem nos falar por três anos. Depois, a gente se resolveu”, disse.

A reconciliação aconteceu pouco antes da morte do pai, em 2017. “Antes dele falecer, a gente conversou. Eu já era um homem formado, com uma vida profissional. Zeramos nossas diferenças, nos abraçamos, resolvemos os problemas”, relatou.

Apesar das mágoas, Thiago afirmou que hoje encara a história de forma mais leve. “A minha cabeça é muito tranquila em relação a isso. Conseguimos nos entender em vida, enquanto ele estava aqui. Agradeço muito pelo pouco que ele me ensinou. Talvez, meu pai tenha me dado tudo o que ele podia.”

