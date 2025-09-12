A FILA ANDOU

Após 'não' de Bruna Marquezine, atriz famosa fica com papel em série de Cauã Reymond

Personagem será uma cafetina; saiba os detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:53

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

A série "Último lance", criada e estrelada por Cauã Reymond, já tem mais uma atriz definida. Leticia Colin interpretará uma das personagens principais da atração para o Globoplay. A artista fará uma cafetina que seleciona mulheres para as festas privadas promovidas por Maurício, o protagonista. O papel é o mesmo oferecido a Bruna Marquezine, que recusou o convite.

As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. Na trama, Cauã dará vida a um ex-jogador de futebol que perdeu tudo e tenta se reerguer como agente. O seriado, que chegou a ter um nome provisório de "Mata-mata", terá várias cenas de sexo e de uso de drogas. Inicialmente, também teria uma história de assédio sexual a atletas da base, mas isso acabou cortado.

O projeto, aliás, previa 12 episódios no total, mas, agora, serão oito. A mudança na duração ocorreu após o adiamento da série, no ano passado. Quando o projeto foi retomado, a direção optou por uma trama mais curta. As gravações começarão em novembro, no Rio de Janeiro, e devem seguir até janeiro de 2026. A equipe planeja fazer sequências no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.