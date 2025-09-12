Acesse sua conta
Após 'não' de Bruna Marquezine, atriz famosa fica com papel em série de Cauã Reymond

Personagem será uma cafetina; saiba os detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:53

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

A série "Último lance", criada e estrelada por Cauã Reymond, já tem mais uma atriz definida. Leticia Colin interpretará uma das personagens principais da atração para o Globoplay. A artista fará uma cafetina que seleciona mulheres para as festas privadas promovidas por Maurício, o protagonista. O papel é o mesmo oferecido a Bruna Marquezine, que recusou o convite.

