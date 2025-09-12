Acesse sua conta
Leonardo vai se recuperar e matar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Especulação aponta possível reviravolta do personagem que sobreviveu a um acidente

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:05

Fãs especulam que Leonardo pode se recuperar e se vingar de Odete em ‘Vale Tudo’
Fãs especulam que Leonardo pode se recuperar e se vingar de Odete em 'Vale Tudo'

Uma das maiores dúvidas do remake de 'Vale Tudo' envolve o destino de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete Roitman (Debora Bloch), que sobreviveu a um grave acidente de carro. Fãs da novela têm levantado uma teoria ousada de que Leonardo não só vai se recuperar das sequelas, mas também vai se vingar da mãe que o colocou naquela situação.

Na trama, Leonardo sofre graves consequências do acidente, incluindo uso de cadeira de rodas e perda da fala. No entanto, alguns espectadores acreditam que o personagem possa enganar todos ao fingir limitações, planejando seu retorno para confrontar Odete e, possivelmente, virar o jogo contra a vilã.

Outros detalhes reforçam a especulação. A tutela de Leonardo por Ana Clara (Samantha Jones) e as relações tensas com Heleninha (Paola Oliveira) e Celina (Malu Galli) poderiam ser usadas como peças no plano de vingança do personagem. Para muitos fãs da novela, o texto de Manuela Dias oferece espaço para surpresas.

Vale lembrar que essa possibilidade não foi confirmada pela autora e permanece apenas como uma teoria de fãs, mas já movimenta o debate nas redes sociais entre os admiradores da trama.

