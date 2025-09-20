ARTISTAS

Gilberto Gil publica homenagem à Preta e recebe carinho dos fãs: 'Dois meses'

Cantora morreu aos 50 anos no dia 20 de julho deste ano

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:04

Gilberto faz homenagem à Preta no Instagram Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Gilberto Gil, 83 anos, publicou uma homenagem à filha Preta Gil, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho em Nova York, onde tratava um câncer de intestino. A publicação foi feita neste sábado (20), no Instagram.

"Dois meses", escreveu Gil. Nos comentários, os fãs do artista deixaram mensagens de carinho. "Deixar ir não é fácil... mas infelizmente a finitude nos impõe essa realidade. Abraço no coração", escreveu uma. "Quando um dos nossos se vão, nossas raízes ficam enfraquecidas. Sinta-se abraçado e acalentado", publicou outra.

Preta lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023 e chegou a ser considerada curada em agosto do mesmo ano, mas a doença voltou e se espalhou em outros órgãos. Desde maio, a artista estava em solo norte-americano, onde buscava tratamento com terapias experimentais.