3 meses da perda de Preta: Flor Gil publica homenagem carinhosa

Neta de Gilberto Gil falou da dor de que ainda persiste após a morte da cantora

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20:44

Preta Gil e Flor Gil
Preta Gil e Flor Gil Crédito: Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (20), a neta de Gilberto Gil e cantora Flor Gil publicou uma homenagem especial à tia Preta Gil, que faleceu em 20 de julho deste ano, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. Através de uma imagem onde dá um beijo carinhoso na familiar, Flor falou sobre a dor da perda que ainda persiste. “3 meses dessa dor que continua sendo muito estranha, que não sinto ela mudar”, escreveu ela. 

Publicação de Flor Gil sobre os três meses da morte de Pret Gil
Publicação de Flor Gil sobre os três meses da morte de Pret Gil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Quando se completaram 2 meses da morte de Preta, Flor desabafou sobre saudade que sente de Preta. "2 meses sem você. 2 meses sem suas risadas. 2 meses sem seus beijinhos. 2 meses sem ir até você depois da escola pra cuidar de você. 2 meses da dor mais estranha que eu já senti. 2 meses tentando entender. 2 meses de infinita saudade…", disse a artista.

Já pouco mais de um mês após a perda, Flor reuniu lembranças especiais sobre a tia, como um disco dela, uma tatuagem feita para a filha de Gil e até uma camiseta personalizada. “A realidade vem batendo aos poucos, o tempo todo no silêncio e na mente fica a lembrança de que você não está aqui. É uma dor com um fundo infinito e um buraco no coração. O que me resta é a saudade de estar ao seu lado, mas mesmo assim a gente conversa o tempo todo dentro de mim. Sempre te perguntando o que fazer ou só para dizer que eu te amo”, declarou. 

“Eu fico buscando alguma forma de te deixar mais presente, mas você já está em mim. No nosso cantar, no palco e no desejo de amar. E no meu desespero eu acabo esquecendo disso porque eu sinto falta do seu chamego, da sua luz de fogo e da sua companhia a mais de 1 mês…”, completou, em luto. 

