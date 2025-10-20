Acesse sua conta
Ana Castela abre o jogo sobre ‘desaprovação’ da mãe ao seu relacionamento com Zé Felipe

Cantora não gostou nada de boatos circulados sobre sua mãe, Michele Castela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:08

Ana Castela se posicionou sobre boatos relacionados à mãe
Crédito: Reprodução | Instagram

Após terem assumido o relacionamento e até terem dado um beijão ao vivo na TV, as polêmicas já rondam o relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe. Uma polêmica que começou com uma declaração de uma repórter tomou proporções maiores, e Ana Castela se posicionou sobre a situação.

