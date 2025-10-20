Ana Castela abre o jogo sobre ‘desaprovação’ da mãe ao seu relacionamento com Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:08
Após terem assumido o relacionamento e até terem dado um beijão ao vivo na TV, as polêmicas já rondam o relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe. Uma polêmica que começou com uma declaração de uma repórter tomou proporções maiores, e Ana Castela se posicionou sobre a situação.
Zé Felipe e Ana Castela
Durante a apresentação do programa “Melhor da Tarde”, da Band, sem papas na língua, uma repórter disse que “nenhuma mãe quer uma nora ou um genro com um combo”, se referindo a relação de Ana Castela e Zé Felipe.
Vale lembrar que o cantor sertanejo é pai de três crianças, frutos do relacionamento com Virginia. “São três crianças, gente. A Ana Castela tem 21 anos, ela é muito nova, ela tem uma vida toda pela frente, então realmente eu entendo a mãe dela”, reforça a repórter sobre a suposta fofoca de que a mãe da cantora, Michele Castela, desaprovava a relação da filha.
“É uma responsabilidade que não precisa agora”, finaliza a repórter. No entanto, Ana Castela negou que a mãe desaprove o relacionamento com Zé Felipe por ele ter três filhos, além disso demonstrou indignação com os boatos.
“Tudo bem inventarem merda sobre mim, agora sabe, sobre os meu pais”, escreveu Ana Castela. A sertaneja ainda ressaltou que está sendo difamada por causa da história e pediu mais responsabilidade ao tratarem de assuntos pessoais.