Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional: 'estamos nos conhecendo'

Cantores participaram do quadro "Passa ou repassa" e apresentador Celso Portiolli pediu que o casal confirmasse o namoro

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 17:11

Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional Crédito: Divulgação

Eles já tinham recebido o título de casal do ano pelos fãs, vazaram fotos de momento deles juntos, a cantora chegou a confirmar que estavam se conhecendo, mas agora veio: Ana Castela e Zé Felipe se beijaram publicamente pela primeira vez e em rede nacional. O casal sertanejo protagonizou a tão esperada cena durante a participação no programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo (19).

Os cantores participaram do quadro "Passa ou repassa", e fizeram apresentações musical. O apresentador Celso Portiolli, que comanda a atração, pediu que o casal confirmasse o namoro, e Ana Castela respondeu: "Eu e Zé estamos nos conhecendo". Em seguida, deram um selinho.

Embora tenha sido gravado no dia último dia 12, o programa foi exibido em rede nacional neste domingo (19). Depois de se enfrentarem na disputa da atração, os dois cantaram juntos o novo feat, “Sua Boca Mente”, parceria lançada no início do mês, além de “Roça Em Mim”, canção de 2023, parceria deles com Luan Pereira. Durante a apresentação, o entrosamento entre os dois ficou nítido quando dançaram agarradinhos, trocaram olhares e sorrisos, levando a plateia a loucura.

Em outro momento do programa, Ana e Zé trocaram declarações em meio a uma prova do quadro. Eles estavam acompanhados de alguns amigos, como Duda Bertelli, melhor amiga de Ana, que também cantou durante o dominical. Os rumores de affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram em julho deste ano, quando os dois se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos.

