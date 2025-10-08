Acesse sua conta
Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Artistas publicaram fotos abraçados nesta quarta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:49

Zé Felipe e Ana Castela juntos
Zé Felipe e Ana Castela juntos Crédito: Reprodução | Instagram

Após a separação de Zé Felipe e Virginia em maio deste ano, os artistas do sertanejo começaram a publicar diversos registros juntos, o que acendeu rumores de um romance entre os dois.

Na tarde desta quarta-feira (8), os dois publicaram em collab no Instagram uma foto em que aparecem numa fazenda abraçados. Nas imagens, os artistas sorriem um para o outros. Em um gesto de carinho, Zé Felipe coloca as mãos na cintura da boiadeira, como é conhecida Ana Castela pelos fãs. Na publicação, os dois deixaram um emoji de coração.

A publicação foi motivo suficiente para muitos seguidores concluírem que os dois estão, de fato, juntos. “Juro para vocês que meu eu do passado jamais acreditaria nesse babado se alguém me contasse, do nada, Zé Felipe e Ana Castela”, escreveu uma seguidora.

“Na vida, eu sou a vaca ali de vela. Um beijo pro casal”, brincou outra sobre o animal que aparece nas imagens que mais se assemelha a um conto de fadas. “O brilho voltando”, comentou outra.

Questionado sobre o status de seu relacionamento, Zé Felipe disse que o “coração está feliz”, apesar de não ter confirmado diretamente um relacionamento com Ana Castela. Durante a entrevista, o filho de Leonardo mencionou algumas vezes a boiadeira.

Ao comentar sobre a canção “Sua Boca Mente”, lançada recentemente em parceria com a cantora, ele riu com o comentário dos apresentadores sobre os dois serem “um ótimo feat”. “A gente é bonitinho né?”, declarou o cantor. De acordo com o g1, a assessoria do artista afirmou que não comenta nada sobre sua vida pessoal, e que qualquer declaração será feita por Zé através de suas redes sociais.

Após o lançamento do feat juntos, Zé e Ana Castela já tem shows agendados em parceria. No dia 26 de dezembro, os dois fazem uma apresentação especial no Stage Music Par.

