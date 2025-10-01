Acesse sua conta
Virginia diz que mãe 'quase entrou em depressão' com sua separação de Zé Felipe

Margareth Serrão teria ficado muito abalada com decisão de terminar casamento de 5 anos com o cantor; Virginia e Zé não estão mais juntos desde maio

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:56

Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca se abriu durante uma live de sua marca "WePink" e falou sobre projetos para o futuro, maternidade e chegou a comentar sobre uma das consequência do término do casamento com Zé Felipe, anunciado em maio. Ela afirmou que sua mãe, Margareth Serrão, de 59 anos, "quase entrou em depressão" após seu término com o cantor.

A influenciadora conversava com os sócios Samara Pink e Thiago Stabile sobre os impactos que os filhos trazem para a rotina dos pais. Foi aí que a loira defendeu que a maternidade é o maior amor que existe, mas também traz um sentimento que pode até doer, com preocupações exacerbadas com os filhos. 

“Ser mãe é sentir o maior amor do mundo, mas é um amor que dói. Minhas escolhas ainda mexem com ela”, disse Virginia. Em seguida, ela afirmou que o término não abalou só a sua própria cabeça, mas também toda a família, incluindo sua mãe. “Ela quase entrou em depressão”, afirmou a empresária. 

Zé Felipe e Virgínia surpreenderam ao anunciar a separação em post conjunto em maio deste ano. Atualmente, a influenciadora vem sendo apontada como affair do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr. Já Zé Felipe estaria vivendo um romance com a cantora sertaneja Ana Castela, com quem tem aproveitado dias no Pantanal.

zé Felipe Virginia Maternidade Casamento

