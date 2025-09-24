Acesse sua conta
Virginia Fonseca surge irreconhecível nas redes sociais; compare

Apresentadora surpreendeu ao aparecer com um visual completamente diferente

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:55

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao aparecer com um visual completamente diferente nas redes sociais. Em uma postagem nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (24), a influenciadora surgiu com uma peruca curta, de franja, em um tom ruivo acobreado. Além disso, ela estava usando um óculos com armação preta.

"Socorro", escreveu a apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, seguido de risadas. Na sequência, ela explicou que a produção foi inspirada na personagem Velma Dinkley, do Scooby-Doo, para a gravação de seu programa especial de Halloween.

Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo'

Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução
Virginia Fonseca como 'Velma' de 'Scooby-Doo' por Reprodução

Recentemente, Virginia se envolveu em uma polêmica com Bruna Biancardi. No último mês, surgiram rumores de que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, teria recebido uma mensagem da companheira do jogador, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O episódio foi confirmado pela loira, com detalhes, em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Virginia falou que havia recebido uma cobrança da assessoria de Neymar para confirmar a participação dele em um leilão, mas só viu a mensagem de madrugada. Ao chegar de uma festa, resolveu ligar, atitude que reconheceu ter sido um vacilo. Ela disse ainda que, no dia seguinte, pediu desculpas a Neymar e à esposa.

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram

Após a entrevista de Virginia viralizar, Bruna Biancardi se pronunciou, com críticas tanto à apresentadora quanto a Leo Dias. "Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de jornalismo", disparou.

"Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família", completou.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Margareth Serrão e Fernanda Cristina por Reprodução

