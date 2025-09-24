FAMOSOS

Virginia Fonseca surge irreconhecível nas redes sociais; compare

Apresentadora surpreendeu ao aparecer com um visual completamente diferente

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:55

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao aparecer com um visual completamente diferente nas redes sociais. Em uma postagem nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (24), a influenciadora surgiu com uma peruca curta, de franja, em um tom ruivo acobreado. Além disso, ela estava usando um óculos com armação preta.

"Socorro", escreveu a apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, seguido de risadas. Na sequência, ela explicou que a produção foi inspirada na personagem Velma Dinkley, do Scooby-Doo, para a gravação de seu programa especial de Halloween.

Recentemente, Virginia se envolveu em uma polêmica com Bruna Biancardi. No último mês, surgiram rumores de que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, teria recebido uma mensagem da companheira do jogador, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O episódio foi confirmado pela loira, com detalhes, em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Virginia falou que havia recebido uma cobrança da assessoria de Neymar para confirmar a participação dele em um leilão, mas só viu a mensagem de madrugada. Ao chegar de uma festa, resolveu ligar, atitude que reconheceu ter sido um vacilo. Ela disse ainda que, no dia seguinte, pediu desculpas a Neymar e à esposa.

Após a entrevista de Virginia viralizar, Bruna Biancardi se pronunciou, com críticas tanto à apresentadora quanto a Leo Dias. "Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de jornalismo", disparou.

"Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família", completou.