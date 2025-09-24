Acesse sua conta
Influenciador paga R$ 1,1 mil por manga que vem em 'caixa de luxo'

Carmie Sellitto provou até a casca da fruta: 'Também tem um gosto muito bom'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:25

Carmie Sellitto e sua manga de R$ 1.100
Carmie Sellitto e sua manga de R$ 1.100 Crédito: Reprodução

O youtuber Carmie Sellitto viralizou ao compartilhar um vídeo provando a 'manga mais cara do mundo'. Uma única unidade da fruta custa o valor inacreditável de 160 libras (cerca de R$ 1,1 mil) na Harrods, uma das mais famosas lojas de departamentos de luxo do mundo, localizada em Londres, na Inglaterra. 

O influenciador mostrou o momento em que desempacota a manga, que é de origem japonesa e vem embalada em uma caixa de luxo. Há até uma 'cartinha' que vem junto da embalagem. Em seguida, Carmie prova a fruta e comenta sua experiência. Só no YouTube, o vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações.

"Esta é a manga mais cara do mundo. Só quero começar a chorar. É tão suculenta, essa tem que ser a manga mais suculenta e melhor que já comi na vida. Cada mordida é como tomar um gole enorme de suco de manga", disse o youtuber ao provar a fruta. "A casca também tem um gosto muito bom. Vou dar uma nota fácil 10/10", emendou.

A reação dos internautas foi de fúria e espanto com o valor da manga. "Com esse dinheiro, você poderia voar e comprar mangas frescas", comentou uma pessoa. "É melhor que esta manga lhe dê superpoderes", postou outra. Carmie, porém, tentou se defender: "Mas vem em uma embalagem muito bonita...".

