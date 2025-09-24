Homem que já experimentou 182 drogas revela qual causou sua 'pior viagem' (e é algo comum na cozinha)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:23
Dominic Milton Trott passou 12 anos viajando o mundo e documentando suas experiências usando 182 drogas diferentes por conta própria. Os resultados foram registrados por ele no livro "The Drug Users Bible" (A Bíblia dos Usuários de Drogas, em tradução livre). A ideia, segundo ele, é ajudar a educar aqueles que insistem em usar drogas, orientando-os para um caminho mais seguro e com menos danos.
Em entrevista ao site "Unilad", o autor surpreendeu ao revelar qual foi a substância que lhe rendeu "a pior viagem de sua vida". Isso porque a responsável é uma especiaria lícita e comum na cozinha: a noz-moscada.
Trott falou que, no início, as coisas pareciam bem. Mas, após algumas horas, tudo desandou. "Demora cerca de três horas para fazer efeito. Ninguém nos conta isso. E então fui para a cama. Por volta das duas ou três da manhã, acordei com a cabeça girando, tonto e precisando ir ao banheiro. Então, saí da cama, não conseguia me levantar. E estava rastejando", contou.
"Cheguei lá e não conseguia urinar, então consegui voltar, o chão estava tombando, e não foi de um jeito agradável. No dia seguinte, eu ainda estava com dor de cabeça. Meu estômago estava dolorido, não consegui ir trabalhar na segunda-feira, fiquei doente por uma semana. É um veneno", completou.
Trott também afirmou que existe apenas uma substância que jamais tocaria: o fentanil, um opioide até 50 vezes mais potente que a heroína. Segundo ele, o risco de overdose é tão alto que o simples contato com pequenas quantidades já pode ser fatal.
Entre suas experiências, o autor ainda citou a 'bhang lassi' (bebida indiana feita com cannabis), que descreve como “sinistra” e responsável por deixá-lo paranoico em um hotel.