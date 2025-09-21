AFFAIR

Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'

Influenciadora diz que o jogador de futebol é uma pessoa maravilhosa e comenta idas para a Espanha na casa dele

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:47

Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução / X

O amor está no ar, mas Virginia Fonseca ainda prefere despistar a respeito. A apresentadora foi coroada no posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, na madrugada deste domingo (21/9), e, em entrevista exclusiva a este colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, comentou os rumores de um romance com o jogador de futebol Vinícius Jr.

Virginia concordou que, quando está “conhecendo alguém”, prefere não comentar o assunto, e ficou tímida quando questionada sobre as idas recentes para Madri, na Espanha, onde se hospedou na casa do atleta.

'O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear. Você já foi para Madri? Da próxima vez, vamos juntos', brinca a rainha de bateria, ao responder a coluna.