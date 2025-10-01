VEJA OS SORTUDOS

Outubro traz paixão avassaladora para 3 signos, prevê astrólogo

Segundo previsões, os astros prometem intensidade no amor para alguns neste mês que se inicia

Elis Freire

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:27

Paixão Crédito: FreePik

Outubro chega com uma energia magnética, marcada pela temporada de Libra e pela força de Vênus, o que, de acordo com a Astrologia, deixa o campo afetivo mais vibrante e cheio de possibilidades. Para alguns signos, a paixão pode surgir de forma avassaladora, trazendo encontros inesperados, conexões intensas e sentimentos que podem mudar o rumo da vida amorosa. Isso é o que prevê a equipe do astrólogo João Bidu para 3 signos.

Veja quais são os 3 signos que viverão paixões avassaladoras:

Leão

Primeiramente, Leão entra em Outubro com o coração aberto e um brilho especial. A energia de Vênus favorece encontros apaixonantes, e esse signo pode viver momentos de romance cinematográfico. Desse modo, uma paixão inesperada pode virar o centro das atenções e movimentar intensamente sua vida amorosa.

Escorpião

Já Escorpião é naturalmente intenso, mas em Outubro essa intensidade se multiplica. Sendo assim, o magnetismo do signo atrai pessoas que buscam experiências profundas e transformadoras. Uma paixão avassaladora pode surgir e mexer com tudo: corpo, mente e alma. Pode mergulhar de cabeça.

Peixes

Por fim, os piscianos estarão mais românticos do que nunca. A energia libriana desperta nos nativos a vontade de se entregar completamente, e isso pode abrir caminho para uma paixão avassaladora. Além disso, Outubro promete fortes emoções, encontros inesquecíveis e declarações dignas de filme.