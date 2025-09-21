5 signos precisam repensar a forma que usam o dinheiro; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:58
De acordo com análises da Astrologia, alguns signos precisam prestar mais atenção à maneira como lidam com dinheiro que outros, evitando gastos impulsivos e aprendendo a investir com consciência. O astrólogo João Bidu revelou como cada um deve equilibrar a vida financeira e tomar decisões mais seguras.
Veja os 5 signos que precisam repensar a forma como usam o dinheiro:
Áries: cuidado com impulsividade
Em primeiro lugar, Áries tende a gastar por impulso e buscar novidades constantemente. Por isso, o desafio é aprender a planejar e estabelecer prioridades financeiras, evitando dívidas desnecessárias.
Gêmeos: atenção à dispersão
Já os geminianos adoram trocar experiências e podem se perder em pequenas compras frequentes. Desse modo, organizar uma planilha de gastos e definir limites ajuda a ter mais controle sobre as finanças.
Leão: luxo e ostentação
Agora, os leoninos gostam de demonstrar status e, muitas vezes, gastam demais com aparência e diversão. Eles precisam repensar a forma como usam o dinheiro, assim equilibrando prazer e economia, e pensando em investimentos a longo prazo.
Sagitário: aventureiro demais
Sagitário adora experiências e viagens, o que pode comprometer o orçamento. Sendo assim, planejar com antecedência e definir prioridades é essencial para não sofrer com imprevistos.
Peixes: emocional e gasto impulsivo
Por fim, os nativos de Peixes podem gastar movidos por emoção ou para agradar os outros. Aprender a diferenciar necessidade de desejo e estabelecer limites ajuda a repensar a forma como usam o dinheiro e protege a saúde financeira.
*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu