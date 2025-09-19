PREVISÕES

4 signos vão superar desafios ainda este mês; entenda quais

Para a Astrologia, setembro traz a necessidade de ser forte diante das adversidades

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 22:48

Superação de desafios Crédito: FreePik

Emoções profundas e responsabilidades inadiáveis vieram à tona ao longo desse mês de setembro e foi preciso lutar. Urano retrógrado em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário reforçaram ainda um setembro será marcado por revisões, mudanças e reavaliações. Ou seja, está sendo um mês de lutas internas e externas pelas previsões da Astrologia, com lições e transformações importantes. De acordo com o astrólogo João Bidu ainda haverá mais pelo que se lutar até o final do mês, mas alguns signos vão superar os desafios e sair mais fortes e maduros.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Veja os 4 signos que devem enfrentar desafios, mas sairão mais fortes:

Áries

Setembro pode trazer alguns perrengues, mas você não foge da luta, né? O Sol e Mercúrio ativam sua Casa do Trabalho, e isso significa que a rotina vai ficar puxada. Além disso, os eclipses mexem com seu lado emocional, pedindo mais atenção ao equilíbrio entre corpo e mente. Entretanto, a boa notícia é que você sai desse mês com mais disciplina, foco e saúde. É como dizem: o que não mata, fortalece!

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Virgem

O mês é seu, mas isso não significa que vai ser moleza. Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu signo, sua autocrítica fica em alta, e os eclipses trazem reflexões sobre sua vida amorosa e pessoal. Isso pode parecer pesado no começo, porém você tem todas as ferramentas para reorganizar sua vida e começar de novo com mais clareza. No fim, setembro será um divisor de águas: você entra de um jeito e sai mais consciente e fortalecido(a).

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Escorpião

Se prepara porque Marte chega no seu signo no fim do mês, e isso pode intensificar conflitos e situações tensas. Além disso, Netuno retrógrado pede cuidado com ilusões e escapismos. Entretanto, toda essa energia vem para te dar mais garra, coragem e poder de transformação. Mesmo que enfrente altos e baixos, você vai sair do mês mais confiante e pronto(a) para dar passos firmes rumo ao que realmente deseja.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Capricórnio

Caprica, Saturno retrógrado cutuca seus aprendizados, e Plutão em movimento retrógrado no seu signo deixa tudo mais intenso. Pode ser que se sinta cobrado(a) por responsabilidades ou que precise lidar com mudanças inesperadas, especialmente no trabalho. Porém, a cada obstáculo superado, você descobre sua força e resiliência. Setembro te ensina que, mesmo com os ventos contra, você é capaz de seguir em frente e sair mais sólido(a) do que nunca.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16