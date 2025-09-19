Acesse sua conta
4 signos vão superar desafios ainda este mês; entenda quais

Para a Astrologia, setembro traz a necessidade de ser forte diante das adversidades

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 22:48

Superação de desafios
Superação de desafios Crédito: FreePik

Emoções profundas e responsabilidades inadiáveis vieram à tona ao longo desse mês de setembro e foi preciso lutar. Urano retrógrado em Gêmeos, Netuno em Áries e Plutão em Aquário reforçaram ainda um setembro será marcado por revisões, mudanças e reavaliações. Ou seja, está sendo um mês de lutas internas e externas pelas previsões da Astrologia, com lições e transformações importantes. De acordo com o astrólogo João Bidu ainda haverá mais pelo que se lutar até o final do mês, mas alguns signos vão superar os desafios e sair mais fortes e maduros.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Veja os 4 signos que devem enfrentar desafios, mas sairão mais fortes:

Áries

Setembro pode trazer alguns perrengues, mas você não foge da luta, né? O Sol e Mercúrio ativam sua Casa do Trabalho, e isso significa que a rotina vai ficar puxada. Além disso, os eclipses mexem com seu lado emocional, pedindo mais atenção ao equilíbrio entre corpo e mente. Entretanto, a boa notícia é que você sai desse mês com mais disciplina, foco e saúde. É como dizem: o que não mata, fortalece!

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março)
Lady Gaga (28 de março)
Vladimir Brichta (22 de março)
Roberto Carlos (19 de abril)
Xuxa (24 de março)
Ana Maria Braga (1º de abril)
Pedro Pascal (2 de abril)
Elton John (25 de março)
Padre Fábio de Melo (3 de abril)
Mariah Carey (27 de março)
Viviane Araújo (25 de março)
Nathalia Dill (24 de março)
Robert Downey Jr. (4 de abril)
Juliana Paes (26 de março)
Pedro Bial (29 de março)
Jorge Ben Jor (22 de março)
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Virgem

O mês é seu, mas isso não significa que vai ser moleza. Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu signo, sua autocrítica fica em alta, e os eclipses trazem reflexões sobre sua vida amorosa e pessoal. Isso pode parecer pesado no começo, porém você tem todas as ferramentas para reorganizar sua vida e começar de novo com mais clareza. No fim, setembro será um divisor de águas: você entra de um jeito e sai mais consciente e fortalecido(a).

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro)
Susana Vieira (23 de agosto)
Giovanna Ewbank (14 de setembro)
Alessandra Negrini (29 de agosto)
Glória Pires (23 de agosto)
Tony Ramos (25 de agosto)
Leandra Leal (8 de setembro)
Wesley Safadão (6 de setembro)
Gusttavo Lima (3 de setembro)
Luciano Hulk (3 de setembro)
Fátima Bernardes (17 de setembro)
Carolina Dieckmmann (16 de setembro)
Humberto Carrão (28 de agosto)
Luana Piovani (29 de agosto)
Zendaya (1º de setembro)
Ana Carolina (9 de setembro)
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião

Se prepara porque Marte chega no seu signo no fim do mês, e isso pode intensificar conflitos e situações tensas. Além disso, Netuno retrógrado pede cuidado com ilusões e escapismos. Entretanto, toda essa energia vem para te dar mais garra, coragem e poder de transformação. Mesmo que enfrente altos e baixos, você vai sair do mês mais confiante e pronto(a) para dar passos firmes rumo ao que realmente deseja.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro)
William Bonner (16 de novembro)
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro)
Alice Wegmann (3 de novembro)
Luciana Gimenez (3 de novembro)
Katy Perry (25 de outubro)
Carla Perez (16 de novembro)
Fábio Jr (21 de novembro)
Milton Nascimento (26 de outubro)
Dani Calabresa (12 de novembro)
Anne Hathaway (12 de novembro)
Leonardo Dicaprio (11 de novembro)
Ryan Reynolds (23 de outubro)
Fiuk (25 de outubro)
Xamã (30 de outubro)
Pabllo Vittar (1º de novembro)
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Capricórnio

Caprica, Saturno retrógrado cutuca seus aprendizados, e Plutão em movimento retrógrado no seu signo deixa tudo mais intenso. Pode ser que se sinta cobrado(a) por responsabilidades ou que precise lidar com mudanças inesperadas, especialmente no trabalho. Porém, a cada obstáculo superado, você descobre sua força e resiliência. Setembro te ensina que, mesmo com os ventos contra, você é capaz de seguir em frente e sair mais sólido(a) do que nunca.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro)
Wanessa Camargo (28 de dezembro)
Selton Mello (30 de dezembro)
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro)
Rodrigo Simas (6 de janeiro)
Alexandre Pires (8 de janeiro)
Renato Aragão (13 de janeiro)
Thiago Lacerda (19 de janeiro)
Larissa Manoela (28 de dezembro)
Manu Gavassi (4 de janeiro)
Whindersson Nunes (8 de janeiro)
Denzel Washington (28 de dezembro)
Alinne Moraes (22 de dezembro)
Agatha Moreira (19 de janeiro)
Lewis Hamilton (7 de janeiro)
Gloria Groove (18 de janeiro)
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

