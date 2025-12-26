NATAL

Ticiane Pinheiro mostra presente que recebeu da filha Rafa Justus: 'Ninguém me segura'

Apresentadora elogiou a escolha da adolescente e já aproveitou para testá-lo



Alô Alô Bahia

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:00

Ticiane Pinheiro e Rafa Justus Crédito: Reprodução

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta para mostrar um presente especial que recebeu da sua filha Rafa Justus, fruto da sua antiga relação com o empresário Roberto Justus. Animada, a apresentadora apareceu usando um karaokê dado pela primogênita.

“Ganhei um karaokê da Rafa de Natal! Simplesmente amei e a primeira música que cantei foi 50 reais, claro”, escreveu Tici, através dos Stories do Instagram nesta quinta-feira (25). “Agora ninguém me segura. Karaokê que ganhei da Rafa de Natal, amei”, disse aparecer cantando mais uma vez, agora nesta sexta-feira (26).

Vale lembrar que Tici Pinheiro anunciou, neste mês de dezembro, que não faz mais parte do time de contratados da TV Record, após 20 anos na emissora. Em recente interação com o público através das redes sociais, a comunicadora falou sobre o seu sentimento com a mudança e fez questão de expressar gratidão pela trajetória construída na emissora.