Situação inusitada em Dona de Mim faz Leo perceber que não quer ficar com Marlon

Protagonista decidirá colocar um fim na relação com o policial

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:30

Ex-namorados Marlon e Leona vão se reaproximar em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Marlon (Humberto Morais) e Leo (Clara Moneke) vão colocar um ponto final no relacionamento amoroso em Dona de Mim. A decisão será tomada pela protagonista após ela viver uma situação inusitada e se dar conta que não é ao lado do policial que deseja passar a sua vida.

No casamento da melhor amiga Kami (Giovanna Lancellotti) com Ryan (L7NNON), Leona pegará o buquê da noiva e é aí que ela perceberá que não se casaria com o atual parceiro Marlon. Depois do momento de reflexão, a jovem irá conversar com o namorado, e, sem grandes brigas, os dois decidirão seguir apenas como amigos. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta-feira (31).

Cada um com um novo amor

A partir desse momento, as vidas amorosas de ambos viverão reviravoltas. Leo se reaproximará de Samuel (Juan Paiva) para resgatar Sofia (Elis Cabral), que terá sido levada por Ellen (Camila Pitanga) sem autorização, e os dois darão uma nova chance para a relação.

Já Marlon terá um novo par romântico na novela das 7. O policial vai se envolver com Lopez (Maria Joana), sua parceira na polícia. Na reta final da trama, os colegas de trabalho se tornarão também namorados.