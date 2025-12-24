CAPÍTULOS FINAIS

Davi sofre acidente em Dona de Mim e Jacques toma atitude inesperada

O personagem de Rafa Vitti se acidentará de moto ao lado de Bárbara (Giovana Cordeiro)

Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:00

Davi e Jacques em Dona de Mim Crédito: Reprodução / Gshow

Dona de Mim já está na reta final, mas ainda há muito por acontecer. Nos capítulos finais, Davi (Rafael Vitti) e Bárbara (Giovana Cordeiro) vão sofrer um grave acidente de moto e o rapaz vai para o hospital. O pai biológico do jovem, o vilão Jaques (Marcello Novaes), que está foragido, tomará uma atitude inusitada na trama ao saber do ocorrido.

Abalado por ter descoberto que o pai foi o responsável pela morte de Abel (Tony Ramos), Davi estará recluso e evitando até Bárbara, por quem se apaixonou na novela das 7. Porém, a lutadora irá reconquistá-lo e os dois estarão passeando juntos quando vão se acidentar de motocicleta. Jacques, para a surpresa dos telespectadores, decidirá voltar para salvar o filho. As informações são do Na Telinha, do Uol.

O irmão de Abel descobrirá que Davi está hospitalizado, precisando da sua ajuda e retornará da sua fuga, mesmo com o risco de ser capturado pela polícia, já que teve a prisão preventiva decretada. Vendo o seu grande adversário à solta, Samuel (Ruan Paiva) desejará chamar a polícia, mas atenderá a um pedido de Ayla e esperará o irmão ficar fora de perigo para alertar as autoridades sobre Jacques.

Já Tânia tentará convencer o ex-marido a fugir do hospital, mas ele se recusará. E é com o filho já recuperado que Jacques pedirá ajuda a ela para incendiar a Boaz. Davi, por sua vez, se emocionará ao saber que está vivo graças ao seu pai e verá esperança nele se tornar uma pessoa melhor. As cenas estão previstas para o próximo dia 6 de janeiro.