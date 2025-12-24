Acesse sua conta
Davi sofre acidente em Dona de Mim e Jacques toma atitude inesperada

O personagem de Rafa Vitti se acidentará de moto ao lado de Bárbara (Giovana Cordeiro)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:00

Davi e Jacques em Dona de Mim
Davi e Jacques em Dona de Mim Crédito: Reprodução / Gshow

Dona de Mim já está na reta final, mas ainda há muito por acontecer. Nos capítulos finais, Davi (Rafael Vitti) e Bárbara (Giovana Cordeiro) vão sofrer um grave acidente de moto e o rapaz vai para o hospital. O pai biológico do jovem, o vilão Jaques (Marcello Novaes), que está foragido, tomará uma atitude inusitada na trama ao saber do ocorrido. 

Abalado por ter descoberto que o pai foi o responsável pela morte de Abel (Tony Ramos), Davi estará recluso e evitando até Bárbara, por quem se apaixonou na novela das 7. Porém, a lutadora irá reconquistá-lo e os dois estarão passeando juntos quando vão se acidentar de motocicleta. Jacques, para a surpresa dos telespectadores, decidirá voltar para salvar o filho. As informações são do Na Telinha, do Uol. 

Davi em Dona de Mim

Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Davi (Rafael Vitti) ficará perplexo em "Dona de Mim" por Reprodução
Davi e Leona em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 3
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução

O irmão de Abel descobrirá  que Davi está hospitalizado, precisando da sua ajuda e retornará da sua fuga, mesmo com o risco de ser capturado pela polícia, já que teve a prisão preventiva decretada. Vendo o seu grande adversário à solta, Samuel (Ruan Paiva) desejará chamar a polícia, mas atenderá a um pedido de Ayla e esperará o irmão ficar fora de perigo para alertar as autoridades sobre Jacques. 

Já Tânia tentará convencer o ex-marido a fugir do hospital, mas ele se recusará. E é com o filho já recuperado que Jacques pedirá ajuda  a ela para incendiar a Boaz. Davi, por sua vez, se emocionará ao saber que está vivo graças ao seu pai e verá esperança nele se tornar uma pessoa melhor. As cenas estão previstas para o próximo dia 6 de janeiro. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

