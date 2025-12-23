Acesse sua conta
Lorena Maria acusa MC Daniel de forjar prints e afirma que vai entrar na Justiça

Assessoria jurídica da cantora afirma que o funkeiro usou imagens manipuladas em seu pronunciamento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:56

A equipe jurídica de Lorena afirma que mensagens privadas atribuídas à empresária foram adulteradas e divulgadas por terceiros que se fizeram passar por ela, com o intuito de comprometer sua reputação. De acordo com a assessoria, as falas divulgadas não correspondem à realidade e a situação se agravou após Lorena passar a receber ameaças contra sua integridade física e até contra sua vida, enviadas por perfis falsos.

No comunicado, a defesa também ressalta que ações voltadas a constranger ou desqualificar a empresária em sua condição de mãe  podem ser enquadradas como violência psicológica, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Os advogados informam ainda que já estão sendo adotadas todas as medidas legais, tanto na esfera criminal quanto na cível, para identificar os autores, responsabilizá-los e buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

O pronunciamento de MC Daniel

MC Daniel publicou um depoimento nas redes sociais nesta segunda-feira (22) em que se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre as acusações feitas pela sua ex-namorada, a influenciadora Lorena Maria. Em um longo vídeo, o cantor assumiu ter ficado com outra pessoa quando os dois já se relacionavam, mas negou que tenha sido uma traição.

O cantor teve três shows cancelados nos últimos dias após o 'exposed' da famosa que afirmou ter sido traída por ele com várias mulheres e ainda disse que ele não pagava a pensão do seu filho. No pronunciamento, o MC traçou uma linha do tempo do relacionamento com Lorena, afirmando que eles se conheceram em março de 2024 e começaram a se relacionar na mesma época. De acordo com MC Daniel, os dois ficavam com outras pessoas nesse período e a configuração não era de um namoro.

Ele expôs os prints e datas da conversa com a affair.

