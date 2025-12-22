Acesse sua conta
Leo chega a tempo e impede Ellen de explorar Sofia em Dona de Mim

Ex-babá dará um jeito de salvar a menina dos planos criminosos da mãe biológica

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:02

Leona e Ellen em Dona de Mim
Leona e Ellen em Dona de Mim Crédito: Reprodução

Após reencontrar sua mãe biológica Ellen (Camila Pitanga) em "Dona de Mim", Sofia (Elis Cabral) será envolvida por em um esquema de golpes praticados ao lado de Hudson (Emilio Dantas). Sem entender da gravidade da situação, a menina será usada pelo casal de golpistas para tirar dinheiro das pessoas, como se fosse uma simples pegadinha. A babá Leo (Clara Moneke),porém, conseguirá agir para garantir que o plano criminoso não se concretize na trama das 7. 

De início, a menina dirá que deseja passar mais tempo com Ellen e ela será liberada para ficar com a genitora. No entanto, ela será levada para participar pela primeira vez de um golpe na rua. As informações são do site Notícias da TV e as cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo desta segunda-feira (22).

Na novela. a personagem de Elis Cabral acabará tomando gosto pelos pequenos golpes, achando que as mentiras que Ellen conta para enganar pessoas e tirar dinheiro delas são com as pegadinhas que fazia em casa com os familiares. Ela mesma, então, pedirá para ser incluída sempre nas atividades ilícitas de Ellen, que adorará o desejo da pequena. 

Mas Leo já estará totalmente desconfiada de Ellen e terá uma estratégia para vigiar a menina: a protagonista esconderá uma tag rastreadora em um presente dado à menina. Assim, ela saberá a localização exata da criança a qualquer momento.

Será com o rastreador que Leo e Marlon (Humberto Morais) seguirão Sofia até uma praça, onde a flagrarão participando de um golpe com Ellen e Hudson. Eles conseguirão intervir na situação a tempo, protegendo a menor de ser explorada pela casal de pilantras. 

Já Sofia ficará decepcionada com Leo por ter se intrometido no momento "divertido" com sua nova família.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

