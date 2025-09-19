Acesse sua conta
Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste domingo (20)

É necessário estar aberto para novos caminhos e abrir mão de pessoas e espaços

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:57

Signos terão uma limpeza na vida
Signos terão uma limpeza na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Muitos podem se fazer de amigos e até te colocarem em um nível especial de amizade, mas a verdade é que a Astrologia não mente quando o assunto é energia. A limpeza de pessoas tóxicas é fundamental para que outros âmbitos da vida fluam de maneira plena.

A partir de 20 de setembro, o zodíaco passa por um movimento intenso de purificação. Seis signos vão sentir a necessidade de cortar laços com pessoas e até mesmo hábitos, evitando situações que possam contribuir para a bagunça em seu bem-estar.

Uma “faxina geral” abre caminho para mais equilíbrio, novas oportunidades e uma vida emocional mais leve. A partir deste domingo (20), alguns signos entram nessa fase de limpeza energética. Confira:

Virgem

As pessoas de Virgem vão começar a desapegar do excesso de cobranças e pessoas que não valem a pena seu esforço. O momento pede leveza e foco no essencial, de acordo com as movimentações astrológicas para o mês.

Aquário

Signo de pessoas que prezam liberdade, os aquarianos vão perceber que não precisam manter relações apenas por conveniência. A prioridade agora é preservar o bem-estar.

Escorpião

Intenso por natureza, pessoas de Escorpião vão cortar vínculos com quem tenta manipular suas emoções, assim a energia de transformação será ainda mais forte.

Capricórnio

Muitas vezes sobrecarregados com responsabilidades que não precisam carregar, os capricornianos vão perceber que tem coisas que é necessário ‘deixar de mão’, para que as coisas fluam em suas vidas. Essa faxina vem para devolver o foco ao que realmente importa.

Gêmeos

Comunicativos, os geminianos vão aprender a ser mais seletivos, por isso, as relações superficiais e os ambientes que drenam sua energia não terão mais espaço.

Áries

Donos de uma personalidade autêntica, os arianos vão perceber quem realmente está ao seu lado e quem apenas se aproveita de sua energia. É hora de dizer adeus a amizades falsas!

