4 signos atraem sorte e abundância neste sábado (27 de dezembro); veja quais

Astrólogos apontam que a disciplina será reconhecida pelo Universo, trazendo boas recompensas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 23:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Shutterstock

Quatro signos do zodíaco atrairão abundância e sorte neste sábado, 27 de dezembro de 2025. Isso é que o diz a Astrologia; ela aponta que as recompensas virão através da disciplina interior e não da força externa. O Sol em Capricórnio enfatiza o trabalho árduo, enquanto Saturno em Peixes recompensa a criatividade disciplinada.

Unidas, essas energias ajudam alguns signos do zodíaco a obterem o que desejam, pois eles são consistentes e realistas. A abundância, então, virá através de atividades que envolvem finanças, saúde e autocuidado, deixando o coração pleno e cheio de gratidão. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Universo aponta virada financeira poderosa para Capricórnio, Touro e mais 2 signos no começo de 2026

3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Signos sob pressão: Hoje (26 de dezembro) o Universo testa paciência e exige atitude imediata

Atenção: Lua em Áries cobra atitudes e decisões que não podem mais ser adiadas de 3 signos (26 de dezembro)

Veja quais serão os 4 signos que receberão uma dose de sorte e abundância neste sábado (27) de acordo com o site Your Tango:

1. Áries

Ariano, no dia 27 de dezembro, abundância e sorte chegam até você quando você dedica tempo ao planejamento antes de agir. Sábado não é dia para pressa ou improviso. Em vez disso, você atrai sorte ao revisar suas finanças e manter um orçamento, e abundância ao identificar os recursos disponíveis e focar em prioridades, em vez de atividades aleatórias.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

2. Câncer

Canceriano, em 27 de dezembro, a abundância acontece quando você cumpre o que promete. Você tem muito para lidar hoje, e grande parte disso envolve assuntos financeiros. Você tem planos de longo prazo em preparação para o ano novo. Existem responsabilidades ligadas ao que você deseja fazer e que garantem o seu bem-estar. Quanto mais organizado você for, mais facilmente as coisas fluirão.

Você é do signo de Câncer? Veja qual carreira mais combina com você

Câncer é um signo de Água que governa as emoções por Reprodução/Liana Nagieva/Shutterstock
1. Ginecologia  por Reprodução/Shutterstock
2. Terapia Familiar por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
3. Direito da Família por Imagem: fizkes | Shutterstock
4. Gastronomia por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
5. Antropologia por Reprodução/Shutterstock
5. Nutricionista por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
6. Psicólogo  por Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock
6. Professor por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
6. Veterinário por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
7. Médico por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
8. Enfermeiro por Imagem: Dragana Gordic | Shuttterstock
9. Fotógrafo por
10. Publicitário  por pexel
1 de 14
Câncer é um signo de Água que governa as emoções por Reprodução/Liana Nagieva/Shutterstock

3. Libra

Libriano, sua abundância e sorte se desenvolverão no sábado por meio da consistência e do respeito ao dinheiro. Você valoriza o autocuidado e sua principal prioridade em 27 de dezembro será incluir todos os seus desejos em um orçamento. Hoje favorece escolhas práticas que sustentem a estabilidade financeira, mesmo que não sejam extravagantes ou empolgantes, como fazer pequenos ajustes em seus hábitos diários e encontrar maneiras de reduzir custos.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

4. Capricórnio

Capricorniano, sábado é um dia poderoso para você, pois o Sol e Saturno reforçam seus pontos fortes naturais. Você encontrará abundância e sorte por meio de um trabalho constante. Você fará planos inovadores que se alinham com suas prioridades. Sua intuição estará aguçada no sábado e você estará aprendendo a confiar em suas experiências.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Imagem - 3 signos entram em uma era de cura a partir desta sexta-feira (26 de dezembro)

3 signos entram em uma era de cura a partir desta sexta-feira (26 de dezembro)

Imagem - 3 signos vão ganhar muito dinheiro na última semana do ano; saiba quais

3 signos vão ganhar muito dinheiro na última semana do ano; saiba quais

Imagem - 4 signos em especial conseguirão tirar os projetos do papel em 2026

4 signos em especial conseguirão tirar os projetos do papel em 2026

