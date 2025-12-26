Signos sob pressão: Hoje (26 de dezembro) o Universo testa paciência e exige atitude imediata

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:12
Nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o céu entra em modo de alerta. Com a Lua em Áries, a paciência coletiva diminui e a necessidade de agir fala mais alto do que a vontade de agradar. É um daqueles dias em que verdades escapam, decisões surgem sem aviso e emoções explodem se não forem bem direcionadas.
Você pode perceber pessoas mais diretas, menos tolerantes e até um pouco explosivas ao redor. Não é pessoal, é o céu pedindo autenticidade. Fingir que está tudo bem quando não está tende a gerar atritos desnecessários.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Para os signos de Terra, o desafio será sair da zona de conforto. Para os signos de Ar, o cuidado é não falar sem pensar. Já os signos de Água precisam evitar absorver a agressividade alheia. Tudo passa rápido, desde que você não reaja no impulso.
O Universo ensina hoje que coragem não é brigar, é se posicionar. Quem usa bem essa energia sai do dia mais forte. Quem resiste, se desgasta.