ASTROLOGIA

Signos sob pressão: Hoje (26 de dezembro) o Universo testa paciência e exige atitude imediata

O céu não tolera indecisão e pode provocar conflitos se você insistir em empurrar escolhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:12

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o céu entra em modo de alerta. Com a Lua em Áries, a paciência coletiva diminui e a necessidade de agir fala mais alto do que a vontade de agradar. É um daqueles dias em que verdades escapam, decisões surgem sem aviso e emoções explodem se não forem bem direcionadas.

Você pode perceber pessoas mais diretas, menos tolerantes e até um pouco explosivas ao redor. Não é pessoal, é o céu pedindo autenticidade. Fingir que está tudo bem quando não está tende a gerar atritos desnecessários.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Para os signos de Terra, o desafio será sair da zona de conforto. Para os signos de Ar, o cuidado é não falar sem pensar. Já os signos de Água precisam evitar absorver a agressividade alheia. Tudo passa rápido, desde que você não reaja no impulso.