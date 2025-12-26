Acesse sua conta
Signos sob pressão: Hoje (26 de dezembro) o Universo testa paciência e exige atitude imediata

O céu não tolera indecisão e pode provocar conflitos se você insistir em empurrar escolhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:12

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o céu entra em modo de alerta. Com a Lua em Áries, a paciência coletiva diminui e a necessidade de agir fala mais alto do que a vontade de agradar. É um daqueles dias em que verdades escapam, decisões surgem sem aviso e emoções explodem se não forem bem direcionadas.

Você pode perceber pessoas mais diretas, menos tolerantes e até um pouco explosivas ao redor. Não é pessoal, é o céu pedindo autenticidade. Fingir que está tudo bem quando não está tende a gerar atritos desnecessários.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Para os signos de Terra, o desafio será sair da zona de conforto. Para os signos de Ar, o cuidado é não falar sem pensar. Já os signos de Água precisam evitar absorver a agressividade alheia. Tudo passa rápido, desde que você não reaja no impulso.

O Universo ensina hoje que coragem não é brigar, é se posicionar. Quem usa bem essa energia sai do dia mais forte. Quem resiste, se desgasta.

