'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

Cantor venceu a final nesta segunda (22) garantindo prêmio milionário e contrato com a Universal Music

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:13

Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT Crédito: Divulgação

A final do The Voice Brasil no SBT já tem um vencedor e o nome dele é Thiago Garcia. Aos 40 anos, o cantor de Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro, foi consagrado campeão da temporada na noite desta segunda-feira (22), após conquistar 41,76% dos votos do público. Representando o time de Mumuzinho, ele superou Bell Éter (time Duda Beat), Jade Salles (time MeK) e Jamah (time Péricles) em uma disputa acirrada.

Visivelmente emocionado ao ouvir o resultado, Thiago celebrou a vitória com um discurso que resumiu sua trajetória até ali. “Foi debaixo de muita luta. Os sonhos não envelhecem”, declarou, agradecendo ao público, à torcida e às orações que recebeu ao longo da competição. O cantor encerrou a temporada interpretando “Veludo Marrom”, de Liniker, e “Coleção”, clássico de Cassiano, performances que ajudaram a selar sua vitória.

Antes de subir ao palco do reality, Thiago conciliava a música com o trabalho em um supermercado em Realengo. Desde a primeira audição às cegas, quando cantou “Outono”, de Djavan, ele chamou atenção dos jurados, Mumuzinho e Duda Beat viraram as cadeiras naquele momento decisivo. Agora, além do título, ele leva para casa R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music.

Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT 1 de 10

Mesmo com o resultado positivo, Mumuzinho fez questão de manter a sinceridade que marcou sua participação como técnico. Ao comentar as apresentações finais de Thiago e de Gabriel Lima, outro integrante do time, o cantor apontou falhas. “Faltou emoção. Encontrei dificuldade nos dois”, afirmou, destacando que não faria elogios apenas por serem de sua equipe.