Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

Cantor venceu a final nesta segunda (22) garantindo prêmio milionário e contrato com a Universal Music

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:13

Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT Crédito: Divulgação

A final do The Voice Brasil no SBT já tem um vencedor e o nome dele é Thiago Garcia. Aos 40 anos, o cantor de Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro, foi consagrado campeão da temporada na noite desta segunda-feira (22), após conquistar 41,76% dos votos do público. Representando o time de Mumuzinho, ele superou Bell Éter (time Duda Beat), Jade Salles (time MeK) e Jamah (time Péricles) em uma disputa acirrada.

Visivelmente emocionado ao ouvir o resultado, Thiago celebrou a vitória com um discurso que resumiu sua trajetória até ali. “Foi debaixo de muita luta. Os sonhos não envelhecem”, declarou, agradecendo ao público, à torcida e às orações que recebeu ao longo da competição. O cantor encerrou a temporada interpretando “Veludo Marrom”, de Liniker, e “Coleção”, clássico de Cassiano, performances que ajudaram a selar sua vitória.

Leia mais

Imagem - Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Imagem - Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

Imagem - Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Antes de subir ao palco do reality, Thiago conciliava a música com o trabalho em um supermercado em Realengo. Desde a primeira audição às cegas, quando cantou “Outono”, de Djavan, ele chamou atenção dos jurados, Mumuzinho e Duda Beat viraram as cadeiras naquele momento decisivo. Agora, além do título, ele leva para casa R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music.

Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT por Divulgação
Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT por Divulgação
O cantor Thiago Garcia (esq), do time de Mumuzinho, se consagrou como campeão do The Voice Brasil no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT por Divulgação
Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT por Divulgação
O cantor Thiago Garcia (esq), do time de Mumuzinho, se consagrou como campeão do The Voice Brasil no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Novo cenários do The Voice Brasil por Cesar Conventi/Fotoarena
Boninho e Tiago Leifert retomam parceria em nova fase do The Voice Brasil por Cesar Conventi/Fotoarena
Mumuzinho está entre os novos jurados do The Voice por Cesar Conventi/Fotoarena
Tiago Leifert volta ao comando do The Voice no SBT por Divulgação/TV Globo
1 de 10
Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT por Divulgação

Mesmo com o resultado positivo, Mumuzinho fez questão de manter a sinceridade que marcou sua participação como técnico. Ao comentar as apresentações finais de Thiago e de Gabriel Lima, outro integrante do time, o cantor apontou falhas. “Faltou emoção. Encontrei dificuldade nos dois”, afirmou, destacando que não faria elogios apenas por serem de sua equipe.

Apresentado por Tiago Leifert, com Gaby Cabrini nos bastidores, o The Voice Brasil marcou uma nova fase ao estrear no SBT e no Disney+, sob direção de Boninho. Ao final da transmissão, Leifert confirmou o que muitos fãs esperavam: o reality musical já está garantido para uma segunda temporada na emissora da família Abravanel.

Leia mais

Imagem - Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Tags:

Música the Voice Brasil Sbt Reality Show Reality Thiago Garcia

Mais recentes

Imagem - Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'
Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo
Imagem - 3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

MAIS LIDAS

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
01

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
02

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
03

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)