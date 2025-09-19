ASTROLOGIA

Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro

Astróloga aponta que Áries, Touro e Gêmeos terão dias de sorte no dinheiro com influência de Mercúrio, Júpiter e Vênus

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:30

Signos terão sorte no dinheiro até 21 de setembro, aponta Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Márcia Sensitiva listou três signos que devem comemorar o dinheiro entrando na conta até o dia 21 de setembro. Segundo a astróloga, Áries, Touro e Gêmeos serão beneficiados pelos movimentos retrógrados de Mercúrio e Júpiter, aliados à energia de Vênus em Virgem.

Apesar de 2025 não ter sido fácil, os próximos dias podem trazer uma virada importante. Márcia explica que Mercúrio retrógrado pede cautela em decisões, enquanto Júpiter sugere reavaliação de valores pessoais. Já Vênus, em Virgem, influencia diretamente o campo financeiro e afetivo.

Como será para cada signo:

Áries: precisa evitar conflitos amorosos, mas terá ganhos financeiros e chances de novos caminhos.

Touro: será tempo de prudência e de reavaliar planos, principalmente relacionados ao dinheiro.