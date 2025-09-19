Acesse sua conta
Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro

Astróloga aponta que Áries, Touro e Gêmeos terão dias de sorte no dinheiro com influência de Mercúrio, Júpiter e Vênus

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:30

Áries, Touro e Gêmeos terão sorte no dinheiro até 21 de setembro, aponta Márcia Sensitiva
Signos terão sorte no dinheiro até 21 de setembro, aponta Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Márcia Sensitiva listou três signos que devem comemorar o dinheiro entrando na conta até o dia 21 de setembro. Segundo a astróloga, Áries, Touro e Gêmeos serão beneficiados pelos movimentos retrógrados de Mercúrio e Júpiter, aliados à energia de Vênus em Virgem.

Apesar de 2025 não ter sido fácil, os próximos dias podem trazer uma virada importante. Márcia explica que Mercúrio retrógrado pede cautela em decisões, enquanto Júpiter sugere reavaliação de valores pessoais. Já Vênus, em Virgem, influencia diretamente o campo financeiro e afetivo.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Como será para cada signo:

Áries: precisa evitar conflitos amorosos, mas terá ganhos financeiros e chances de novos caminhos.

Touro: será tempo de prudência e de reavaliar planos, principalmente relacionados ao dinheiro.

Gêmeos: deve ter cuidado com a comunicação, mas também pode esperar boas oportunidades financeiras e reconexão afetiva.

