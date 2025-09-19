Márcia Sensitiva revela 3 signos que vão encher a carteira até 21 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:30
Márcia Sensitiva listou três signos que devem comemorar o dinheiro entrando na conta até o dia 21 de setembro. Segundo a astróloga, Áries, Touro e Gêmeos serão beneficiados pelos movimentos retrógrados de Mercúrio e Júpiter, aliados à energia de Vênus em Virgem.
Apesar de 2025 não ter sido fácil, os próximos dias podem trazer uma virada importante. Márcia explica que Mercúrio retrógrado pede cautela em decisões, enquanto Júpiter sugere reavaliação de valores pessoais. Já Vênus, em Virgem, influencia diretamente o campo financeiro e afetivo.
Os signos no trabalho
Como será para cada signo:
Áries: precisa evitar conflitos amorosos, mas terá ganhos financeiros e chances de novos caminhos.
Touro: será tempo de prudência e de reavaliar planos, principalmente relacionados ao dinheiro.
Gêmeos: deve ter cuidado com a comunicação, mas também pode esperar boas oportunidades financeiras e reconexão afetiva.