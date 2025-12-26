Acesse sua conta
Camila Marinho é pedida em casamento durante comemoração do aniversário

Apresentadora da TV Bahia agora é noiva de Rôni Cézar

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:00

Roni Cézar e Camila Marinho
Roni Cézar e Camila Marinho Crédito: Reprodução

A jornalista e apresentadora Camila Marinho foi surpreendida com um pedido de casamento na tarde desta quinta-feira (26), durante a comemoração de seu aniversário, em Salvador. O momento aconteceu no restaurante Bistrot Trapiche Adega, na Avenida Contorno, e foi organizado pelo companheiro da apresentadora, Rôni Cézar, diante de amigos e familiares.

Camila acreditava que participaria apenas de um almoço a dois, mas, ao chegar ao local, encontrou um grupo de pessoas próximas que já a aguardava. Durante a celebração, Rôni aproveitou a ocasião para formalizar o pedido de casamento, transformando a confraternização em um marco pessoal para a apresentadora.

O episódio ocorre em um período de destaque na trajetória de Camila Marinho. No último dia 10 de dezembro, ela recebeu o título de Cidadã Soteropolitana, concedido em sessão solene no Plenário Cosme de Faria, na Câmara Municipal de Salvador, por iniciativa do vereador Rodrigo Amaral (PSD).

Antes disso, em 2018, Camila já havia sido homenageada com o título de Cidadã Baiana, entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

