Mineira, Camila Marinho receberá Título de Cidadã Soteropolitana

Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 00:03
É difícil conhecer um soteropolitano que não tenha visto o rosto de Camila Marinho, seja em telejornais da TV Bahia, seja apresentando um evento ou mesmo em entradas ao vivo de Salvador para todo o Brasil. Em homenagem a toda a trajetória da comunicadora mineira na capital baiana, a Câmara Municipal de Salvador vai conceder à profissional o Título de Cidadã Soteropolitana. A honraria foi uma proposta do vereador Rodrigo Amaral (PSDB).
O título será entregue em sessão solene marcada para as 19h do dia 10 de dezembro, no Plenário Cosme de Faria, localizado no Centro de Salvador.
Camila Marinho
Natural de Belo Horizonte, Camila começou a construir sua carreira muito antes de chegar à Bahia. Na capital mineira, atuou em rádios locais, integrou a assessoria da Associação Comercial de Minas Gerais e ingressou na TV Globo Minas, onde passou por diferentes funções (estagiária, produtora e repórter). Depois disso, em 2004, seguiu para a TV Gazeta, em Maceió, até decidir se mudar para Salvador no ano seguinte para assumir um novo capítulo profissional.
Desde que chegou à TV Bahia, em 2005, consolidou-se como um dos principais rostos do telejornalismo local. Foi repórter, apresentou o Bahia Meio Dia, comandou o BATV e, atualmente, está à frente do Bom Dia Sábado. Também lidera transmissões especiais, como a cobertura do Carnaval, um dos eventos mais importantes da emissora.
Ao longo dessa trajetória, seu trabalho ganhou projeção nacional: diversas reportagens assinadas por ela passaram a ser exibidas em rede pela TV Globo como no Jornal Nacional. Em 2018, recebeu da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) o título de cidadã baiana e, agora, será oficialmente reconhecida também como cidadã soteropolitana.