Mineira, Camila Marinho receberá Título de Cidadã Soteropolitana

Comunicadora construiu uma longa trajetória no jornalismo baiano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 00:03

Camila Marinho Crédito: Reprodução

É difícil conhecer um soteropolitano que não tenha visto o rosto de Camila Marinho, seja em telejornais da TV Bahia, seja apresentando um evento ou mesmo em entradas ao vivo de Salvador para todo o Brasil. Em homenagem a toda a trajetória da comunicadora mineira na capital baiana, a Câmara Municipal de Salvador vai conceder à profissional o Título de Cidadã Soteropolitana. A honraria foi uma proposta do vereador Rodrigo Amaral (PSDB).

O título será entregue em sessão solene marcada para as 19h do dia 10 de dezembro, no Plenário Cosme de Faria, localizado no Centro de Salvador. 

