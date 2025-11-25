Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:54
Com diversas cautelas e técnicas, o emagrecimento é o sonho de muitas pessoas, no entanto, é importante ter cuidado para que a perda de peso venha de forma saudável e consciente.
Simone Mendes
Inclusive, diversas sertanejas já tentaram emagrecer de diversas formas. Simone Mendes já tentou diversos métodos para emagrecer ao longo da carreira, mas um estilo de vida saudável, com dieta, exercícios físicos e acompanhamento com uma nutróloga, que a cantora sertaneja viu seu corpo ser transformado e emagrecer quase 40 quilos.
Durante sua fase de emagrecimento, a artista teve ajuda da médica Andrea Quidute Sampaio, que identificou uma condição que a impedia de perder peso e ainda passou uma dieta com 5 refeições por dia, todas saudáveis e com o propósito de livrar a artista das “besteiras” e alimentos pouco nutritivos.
A artista que não abre mão dos ovos e cuscuz pode manter os alimentos nas refeições, mas teve que seguir um cardápio com restrições de açúcar, ultraprocessados, fast food, glúten e lactose, de acordo com Andrea, em entrevista ao jornal O Globo. No dia a dia, ela trocou a carne vermelha por fontes de proteínas magras, como peixes e frangos, saladas, legumes.
Entre outros alimentos está o grão-de-bico, queridinho também de Lewis Hamilton. O grão-de-bico é uma das leguminosas mais completas.
Rico em fibras, ele ajuda a controlar o colesterol e a glicemia, já que reduz a absorção de gorduras e carboidratos no intestino. Isso contribui ainda para a prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, além de manter o intestino funcionando bem.
O grão-de-bico ajuda ainda na construção muscular. Além disso, quando combinado com cereais como arroz, pão ou massa, ele forma um conjunto de aminoácidos tão eficiente quanto o das proteínas animais.
Além de ser fonte de ferro, folato, cálcio, magnésio e fósforo, nutrientes importantes para evitar anemia e fortalecer os ossos, prevenindo problemas como osteopenia e osteoporose.