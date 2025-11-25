Acesse sua conta
Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Sertaneja entrou em uma dieta também com restrição de açúcares, ultraprocessados, lactose e glúten

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:54

Simone Mendes realiza dieta restrita e conseguiu emagrecer quase 40 quilos
Simone Mendes realiza dieta restrita e conseguiu emagrecer quase 40 quilos

Com diversas cautelas e técnicas, o emagrecimento é o sonho de muitas pessoas, no entanto, é importante ter cuidado para que a perda de peso venha de forma saudável e consciente.

Inclusive, diversas sertanejas já tentaram emagrecer de diversas formas. Simone Mendes já tentou diversos métodos para emagrecer ao longo da carreira, mas um estilo de vida saudável, com dieta, exercícios físicos e acompanhamento com uma nutróloga, que a cantora sertaneja viu seu corpo ser transformado e emagrecer quase 40 quilos.

Durante sua fase de emagrecimento, a artista teve ajuda da médica Andrea Quidute Sampaio, que identificou uma condição que a impedia de perder peso e ainda passou uma dieta com 5 refeições por dia, todas saudáveis e com o propósito de livrar a artista das “besteiras” e alimentos pouco nutritivos.

A artista que não abre mão dos ovos e cuscuz pode manter os alimentos nas refeições, mas teve que seguir um cardápio com restrições de açúcar, ultraprocessados, fast food, glúten e lactose, de acordo com Andrea, em entrevista ao jornal O Globo. No dia a dia, ela trocou a carne vermelha por fontes de proteínas magras, como peixes e frangos, saladas, legumes.

Entre outros alimentos está o grão-de-bico, queridinho também de Lewis Hamilton. O grão-de-bico é uma das leguminosas mais completas.

Rico em fibras, ele ajuda a controlar o colesterol e a glicemia, já que reduz a absorção de gorduras e carboidratos no intestino. Isso contribui ainda para a prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, além de manter o intestino funcionando bem.

O grão-de-bico ajuda ainda na construção muscular. Além disso, quando combinado com cereais como arroz, pão ou massa, ele forma um conjunto de aminoácidos tão eficiente quanto o das proteínas animais.

Além de ser fonte de ferro, folato, cálcio, magnésio e fósforo, nutrientes importantes para evitar anemia e fortalecer os ossos, prevenindo problemas como osteopenia e osteoporose.

