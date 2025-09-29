ALERTA

Simone Mendes contrai mesma doença do filho e esposo da cantora faz alerta: ‘Somente eu escapei’

Cantora sertaneja contraiu doença causada por vírus e apareceu abatida nas redes sociais

Cantora apareceu abatida nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Simone Mendes tem passado por momentos difíceis nos últimos dias. O esposo da cantora, Kaká Diniz usou as redes sociais para mostrar a situação em que se encontra a artista que contraiu gastroenterite, mesma doença que acometeu o filho, Henry Diniz, de 11 anos, na semana passada.

Kaká publicou uma foto ao lado de Simone em um hospital. “Terceira semana aqui. Cuidem-se. Esse Rotavírus tá pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora”, alertou nas redes sociais.

Simone também usou as redes sociais para explicar a situação. Na gravação, a sertaneja aparece abatida e falando com tom de voz baixo. “No sábado eu fiz um show e já estava bem ruim, voltei e passei o domingo [assim]. Eu estou aqui a base de soro”, disse a artista que em seguida foi ao hospital.

“Essa madrugada não foi normal não. Eu to aqui a base de soro, e agora eu vou lá no hospital tomar um soro pra ver se dá um up. Que situação. O negócio pra deixar a gente sem energia, fraco, um desconforto”, desabafou a artista.

Quando já estava no hospital, Simone chegou a brincar com o esposo que estava ao seu lado. “Na saúde e na doença”, escreveu com vários emojis de risos.

O que é gastroenterite?

A gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos, que geralmente é causada por Rotavírus ou nonovírus, que provoca sintomas como diarreia, vômito, náuseas e dores abdominais.