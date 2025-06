DIVERSÃO

Simone Mendes ganha peça íntima personalizada e brinca: 'Kaká, tô levando pra você'

Artista falou que dará a peça íntima ao marido

Simone Mendes voltou a divertir o público neste sábado (28) ao mostrar que ganhou um novo presente inusitado durante seu show em Maracanaú, no Ceará. Desta vez, a cantora baiana recebeu dos fãs uma cueca personalizada com o seu nome e sua foto. Ao mostrar o mimo, a artista falou que dará a peça íntima ao marido, o empresário Kaká Diniz. “Estou sensualizando demais. Esta é uma cueca que meus fãs deram. Kaká, estou levando pra você”, brincou ela. >

Nesta semana, Simone Mendes usou as redes sociais para chamar a atenção sobre os animais que têm recebido de presente dos fãs. Em vídeo compartilhado através dos Stories do Instagram, a artista baiana mostrou que, após ser presenteada com uma galinha e um carneiro, ela agora ganhou dois pintinhos e, apesar de agradecer pelo gesto de carinho, fez um importante alerta.>

“Acho lindo, fico super emocionada, do fundo do meu coração. Mas gente, vamos pensar nos animaizinhos. Pra eu transportar essa turma é um trabalho tão grande que vocês nem imaginam. Precisa arranjar um carro porque no aeroporto precisa de autorização passar com os animais, não é fácil. Então, em nome de Jesus, não sei mais o que fazer”, afirmou.>