Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia quebra silêncio sobre troca polêmica de professor de samba

Influenciadora que treinava com Luciene Santinha surgiu durante aulas com Carlinhos Salgueiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 22:18

Virginia e novo professor, Carlinhos da Salgueiro
Virginia e novo professor, Carlinhos da Salgueiro Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca se pronunciou sobre a troca de professor de samba na preparação para o Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da Grande Rio. A famosa, que estava sendo treinada por Luciene Santinha, surgiu durante aulas de samba com Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro. A troca causou polêmica, já que teria sido uma medida drástica da escola diante do desempenho dela. 

A apresentadora do SBT não entrou em detalhes sobre o assunto, mas elogiou a antiga professora: "Santinha sempre será minha referência", destacou, ao portal LeoDias.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / X
1 de 10
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais

LEIA MAIS

'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

Virginia Fonseca passa por procedimento a laser com sedação; saiba detalhes

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Amiga próxima de Ana Castela ataca Virginia: 'Vídeo baixo desses'; cantora se pronuncia

O que diz a Grande Rio?

Segundo a Grande Rio, a troca entre os professores já estava programada e fazia parte do processo de preparação. "Desde que se aceitou o convite para ser Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia sabia que passaria por um processo, e isso sempre orientada pela escola. A primeira etapa foi com a Santinha, que pra sempre será sua referência. Agora, começa o processo de evolução e movimentos, e tinha de ser com ele, Carlinhos Salgueiro", afirmou a agremiação. 

Carlinhos Salgueiro também falou

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles, Carlinhos Salgueiro afirmou que o público pedia muito que ele a preparasse e a produção da influencer e a Grande Rio o convocaram. "A Virginia chegou até mim por conta do público. Eles pediam muito. Me marcaram em tudo relacionado a ela. Até que um dia a produção dela e a escola entraram em contato comigo. Fui chamado inicialmente para prepará-la para o mini desfile. Sou um profissional do samba e vivo disso. Acredito que se tudo der certo, vou continuar dando aulas a ela. Estou muito feliz em ter sido escolhido para essa missão", detalhou. 

O diretor artístico ainda revelou qual a maior dificuldade de Virginia para ele. "Acho que a maior dificuldade dela é ser de um outro mundo. É a coisa mais diferente que ela já fez na vida. Dá aquele susto, sabe? É aquela coisa. Pode ser linda e famosa, mas o samba precisa te escolher. Meu maior conselho pra ela foi ter determinação, dedicação e entrar de cabeça, deixando a emoção levar. A emoção, quando vem, faz o samba te escolher. Se ela for determinada e se dedicar, vai entregar um trabalho lindo", destacou. 

Leia mais

Imagem - Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Imagem - Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Imagem - Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Tags:

Virginia Carnaval 2026 Samba

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho
Imagem - Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

MAIS LIDAS

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
01

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)
04

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)