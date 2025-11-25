TÁ DE RECUPERAÇÃO?

Virginia quebra silêncio sobre troca polêmica de professor de samba

Influenciadora que treinava com Luciene Santinha surgiu durante aulas com Carlinhos Salgueiro

Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 22:18

Virginia e novo professor, Carlinhos da Salgueiro Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca se pronunciou sobre a troca de professor de samba na preparação para o Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da Grande Rio. A famosa, que estava sendo treinada por Luciene Santinha, surgiu durante aulas de samba com Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro. A troca causou polêmica, já que teria sido uma medida drástica da escola diante do desempenho dela.

A apresentadora do SBT não entrou em detalhes sobre o assunto, mas elogiou a antiga professora: "Santinha sempre será minha referência", destacou, ao portal LeoDias.

O que diz a Grande Rio?

Segundo a Grande Rio, a troca entre os professores já estava programada e fazia parte do processo de preparação. "Desde que se aceitou o convite para ser Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia sabia que passaria por um processo, e isso sempre orientada pela escola. A primeira etapa foi com a Santinha, que pra sempre será sua referência. Agora, começa o processo de evolução e movimentos, e tinha de ser com ele, Carlinhos Salgueiro", afirmou a agremiação.

Carlinhos Salgueiro também falou

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles, Carlinhos Salgueiro afirmou que o público pedia muito que ele a preparasse e a produção da influencer e a Grande Rio o convocaram. "A Virginia chegou até mim por conta do público. Eles pediam muito. Me marcaram em tudo relacionado a ela. Até que um dia a produção dela e a escola entraram em contato comigo. Fui chamado inicialmente para prepará-la para o mini desfile. Sou um profissional do samba e vivo disso. Acredito que se tudo der certo, vou continuar dando aulas a ela. Estou muito feliz em ter sido escolhido para essa missão", detalhou.