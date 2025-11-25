Virginia quebra silêncio sobre troca polêmica de professor de samba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 22:18
Virginia Fonseca se pronunciou sobre a troca de professor de samba na preparação para o Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da Grande Rio. A famosa, que estava sendo treinada por Luciene Santinha, surgiu durante aulas de samba com Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro. A troca causou polêmica, já que teria sido uma medida drástica da escola diante do desempenho dela.
A apresentadora do SBT não entrou em detalhes sobre o assunto, mas elogiou a antiga professora: "Santinha sempre será minha referência", destacou, ao portal LeoDias.
Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio
Segundo a Grande Rio, a troca entre os professores já estava programada e fazia parte do processo de preparação. "Desde que se aceitou o convite para ser Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia sabia que passaria por um processo, e isso sempre orientada pela escola. A primeira etapa foi com a Santinha, que pra sempre será sua referência. Agora, começa o processo de evolução e movimentos, e tinha de ser com ele, Carlinhos Salgueiro", afirmou a agremiação.
Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles, Carlinhos Salgueiro afirmou que o público pedia muito que ele a preparasse e a produção da influencer e a Grande Rio o convocaram. "A Virginia chegou até mim por conta do público. Eles pediam muito. Me marcaram em tudo relacionado a ela. Até que um dia a produção dela e a escola entraram em contato comigo. Fui chamado inicialmente para prepará-la para o mini desfile. Sou um profissional do samba e vivo disso. Acredito que se tudo der certo, vou continuar dando aulas a ela. Estou muito feliz em ter sido escolhido para essa missão", detalhou.
O diretor artístico ainda revelou qual a maior dificuldade de Virginia para ele. "Acho que a maior dificuldade dela é ser de um outro mundo. É a coisa mais diferente que ela já fez na vida. Dá aquele susto, sabe? É aquela coisa. Pode ser linda e famosa, mas o samba precisa te escolher. Meu maior conselho pra ela foi ter determinação, dedicação e entrar de cabeça, deixando a emoção levar. A emoção, quando vem, faz o samba te escolher. Se ela for determinada e se dedicar, vai entregar um trabalho lindo", destacou.