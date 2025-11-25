Acesse sua conta
Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Influenciadora desabafou sobre a pressão estética na época em que trabalhava como modelo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:49

Rafa Kalimann
Rafa Kalimann Crédito: Reprodução

A influencer e apresentadora Rafa Kalimann fez uma revelação chocante que expôs toda a dureza da pressão estética sobre as mulheres, especialmente no mundo da moda. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Rafa contou que aos 14 anos começou a fumar para conseguir emagrecer e alcançar o corpo ideal para trabalhar com modelo.

Grávida de sua primeira filha com o cantor Nattan, a famosa explicou que o mercado estimulava isso para as mulheres na época. Pouco tempo depois, ela parou com os cigarros ao ser descoberta pelos pais. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

“Tiveram muitos desafios. Eu era uma menina muito nova. Lembro de chegar na agência com 14 anos e o booker me receber com uma fita métrica”, começou contando, no programa comandado por Cissa Guimarães. 

Ela explicou como as exigência sobre o corpo dela, ainda tão jovem, o adoeceram. “O quadril precisa ser medido e você precisa estar naquele centímetro indicado, não pode passar nem um centímetro a mais. Eu já sou de um biotipo totalmente diferente, sou uma mineira de perna grossa, com quadril… então, encaixar nesse padrão me gerou vários gatilhos e questões de saúde”, detalhou nesta segunda-feira (24). 

Fumar cigarro, então, era uma forma de “enganar” a fome. “Inclusive eu comecei a fumar [para emagrecer] quando era novinha. Parei quando meus pais descobriram. Porque me falaram que tiraria minha ansiedade de comer. E isso era um estímulo do mercado”, revelou. 

Rafa Kalimann ressaltou que deixou o vício pouco depois. “Aí minha mãe descobriu, foi a única vez que eu ouvi do meu pai: ‘Estou decepcionado com você’. Eu nunca vou esquecer desse momento. E eu falei que nunca mais na minha vida ia colocar um cigarro na minha boca, e nunca mais coloquei", garantiu. 

