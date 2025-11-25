TRISTE

Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Influenciadora desabafou sobre a pressão estética na época em que trabalhava como modelo

A influencer e apresentadora Rafa Kalimann fez uma revelação chocante que expôs toda a dureza da pressão estética sobre as mulheres, especialmente no mundo da moda. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Rafa contou que aos 14 anos começou a fumar para conseguir emagrecer e alcançar o corpo ideal para trabalhar com modelo.

Grávida de sua primeira filha com o cantor Nattan, a famosa explicou que o mercado estimulava isso para as mulheres na época. Pouco tempo depois, ela parou com os cigarros ao ser descoberta pelos pais.

“Tiveram muitos desafios. Eu era uma menina muito nova. Lembro de chegar na agência com 14 anos e o booker me receber com uma fita métrica”, começou contando, no programa comandado por Cissa Guimarães.

Ela explicou como as exigência sobre o corpo dela, ainda tão jovem, o adoeceram. “O quadril precisa ser medido e você precisa estar naquele centímetro indicado, não pode passar nem um centímetro a mais. Eu já sou de um biotipo totalmente diferente, sou uma mineira de perna grossa, com quadril… então, encaixar nesse padrão me gerou vários gatilhos e questões de saúde”, detalhou nesta segunda-feira (24).

Fumar cigarro, então, era uma forma de “enganar” a fome. “Inclusive eu comecei a fumar [para emagrecer] quando era novinha. Parei quando meus pais descobriram. Porque me falaram que tiraria minha ansiedade de comer. E isso era um estímulo do mercado”, revelou.