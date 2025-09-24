Acesse sua conta
Grávida, Rafa Kalimann revela que vai colocar sobrenome artístico em Zuza

Influenciadora está no sétimo mês e compartilha detalhes da gestação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:14

Rafa Kalimann e Nattan serão pais
Rafa Kalimann e Nattan serão pais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Rafa Kalimann tem mostrado todos os detalhes da gravidez através das redes sociais. Na maioria das publicações que encantam os seguidores, está presente o esposo da influenciadora, o sertanejo Nattan.

