Grávida, Rafa Kalimann revela que vai colocar sobrenome artístico em Zuza

Influenciadora está no sétimo mês e compartilha detalhes da gestação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:14

Rafa Kalimann e Nattan serão pais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Rafa Kalimann tem mostrado todos os detalhes da gravidez através das redes sociais. Na maioria das publicações que encantam os seguidores, está presente o esposo da influenciadora, o sertanejo Nattan.

Entre assuntos abordados sobre a gravidez que está no sétimo mês, Rafa falou sobre a escolha do sobrenome de Zuza. Ela revelou que deve colocar seu sobrenome artístico na menina que está por vir. A informação foi divulgada pela revista Quem.

“Zuza vai ter Kalimnan, com certeza. Vai seguir com esse legado para a vida dela. Eu não sei certinho ainda como vai ser o nome completo dela, a gente ainda não decidiu isso, mas vai ter Kalimann”, disse.

A lei permite?

Os pais têm a liberdade para escolher o prenome [nome que antecede o sobrenome] da criança por parte dos pais. De maneira geral, os genitores podem optar pelo prenome que quiserem para os filhos.