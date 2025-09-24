Grávida, Rafa Kalimann revela que vai colocar sobrenome artístico em Zuza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:14
Rafa Kalimann tem mostrado todos os detalhes da gravidez através das redes sociais. Na maioria das publicações que encantam os seguidores, está presente o esposo da influenciadora, o sertanejo Nattan.
Rafa Kalimann e Nattan
Entre assuntos abordados sobre a gravidez que está no sétimo mês, Rafa falou sobre a escolha do sobrenome de Zuza. Ela revelou que deve colocar seu sobrenome artístico na menina que está por vir. A informação foi divulgada pela revista Quem.
“Zuza vai ter Kalimnan, com certeza. Vai seguir com esse legado para a vida dela. Eu não sei certinho ainda como vai ser o nome completo dela, a gente ainda não decidiu isso, mas vai ter Kalimann”, disse.
Os pais têm a liberdade para escolher o prenome [nome que antecede o sobrenome] da criança por parte dos pais. De maneira geral, os genitores podem optar pelo prenome que quiserem para os filhos.
No entanto, quando adultos, pode ocorrer alteração em casos de famosos, como Maria da Graça, Xuxa Meneghel, entre outros. Esses foram possíveis pela adição ser no prenome, bastando o requerente ser maior de 18 anos para realizar o pedido oficial.