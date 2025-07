GOSTO INUSITADO!

Rafa Kalimann tem desejo de grávida inusitado e deixa Nattan chocado; veja

Influenciadora e cantor sertanejo tem compartilhado diversos momentos juntos nas redes sociais

Nattan compartilhou o momento nos stories do Instagram. “Nunca vi. Vou falar aqui para vocês: quem come uma bacia de pipoca com alho? Olha o tanto de alho que tem ali, olha como ela come”, disse o sertanejo, apontando para vários alhos na esteira do sofá.>