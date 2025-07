EMAGRECIMENTO

Youtuber perde 12kg com IA: veja dieta e rotina de treinos ensinados pela tecnologia

Inteligência artificial te ajuda a emagrecer? Youtuber prova que sim

Perder peso muitas vezes parece uma batalha árdua, especialmente sem acesso a recursos adequados. O youtuber americano Cody Crone, frustrado com sua condição física e sem meios para uma mudança convencional, encontrou uma aliada poderosa: a inteligência artificial. >

Cody, que possuía um corpo atlético, sentia-se profundamente desapontado por não conseguir realizar atividades que antes lhe eram fáceis, tudo por conta do excesso de peso e de lesões. Com o auxílio da IA, ele alcançou um resultado impressionante: em apenas 46 dias, reduziu seu peso de 95 kg para 83 kg.>

Nesse percurso de emagrecimento, a inteligência artificial proporcionou a Cody um plano alimentar detalhado, que priorizava a inclusão de alimentos integrais. Além disso, a IA o orientou sobre técnicas para melhorar a qualidade do sono, manter uma hidratação adequada e utilizar suplementos estratégicos.>

A "fórmula da IA" para o emagrecimento

A inteligência artificial não entregou uma "fórmula mágica" instantânea, mas sim um guia para um estilo de vida mais saudável e disciplinado. Suas recomendações estruturaram rotinas que integravam de forma eficaz a alimentação consciente, um sono reparador e a prática regular de exercícios, pilares do bem-estar.>

Entre as recomendações específicas da IA, destacou-se a prática de jejum prolongado, com a ingestão de apenas duas refeições diárias e a abstenção de alimentos após as 17h. Essas refeições foram planejadas para serem compostas majoritariamente por alimentos integrais, promovendo uma nutrição densa e natural para o corpo.>