SURPRESA DE LUXO

Rafa Kalimann e Nattan ganham presente de quase R$18 mil para o bebê

Casal se prepara para o chá revelação nesta terça (10) em fazenda com os familiares

O primeiro filho de Rafa Kalimann e Nattan ainda nem chegou ao mundo, mas já está esbanjando luxo no enxoval. O casal foi surpreendido com um presente pra lá de sofisticado: uma bolsa para fraldas avaliada em R$ 17.900. Nesta terça feira (10), as famílias dos pombinhos estão reunidas em fazenda para o chá revelação .>

O item é assinado por ninguém menos que a Hermès, grife francesa conhecida por suas peças exclusivas e cobiçadas. Trata-se do modelo Cabriole, feito em lona de algodão e com acabamento interno em popeline estampado. Além da proposta funcional, a peça traz um design delicado que ilustra a história de uma criança acompanhada por um amigo imaginário.>

A bolsa estava em meio a uma caixa recheada de roupas para o bebê. Rafa compartilhou o momento nas redes sociais e mostrou a reação surpresa dela e do cantor ao encontrarem o acessório no fundo da embalagem. “Uma coisa eu tenho certeza, eu nunca mais vou comprar roupa nenhuma pro meu filho”, brincou Nattan ao ver a quantidade de itens.>

A expectativa dos fãs está alta para descobrir o sexo da criança que está no forno. Em entrevista, Nattan explicou que o caso for menina o nome da criança deverá Zuza — em homenagem a sua avó — e caso for menino, deverá se chamar Benjamim. Esse será o primeiro filho, ou filha, do casal.>