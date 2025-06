PROCESSO

Cantores Nattan e Natanzinho Lima travam disputa por nome artístico na Justiça

Ambos continuam em turnê enquanto aguardam decisão sobre uso da marca "Nattanzinho"

O impasse começou quando a equipe de Nattan solicitou o registro da marca "Nattanzinho", em 2024. Logo em seguida, Natanzinho Lima entrou com uma contestação, alegando que já utilizava o nome muito antes do registro formal feito por Nattan.>

Quem tem o direito sobre o nome?

Atualmente, Nattan é o titular do registro da marca "Nattan" no INPI, o que lhe garante o uso exclusivo para fins comerciais e artísticos. No entando, Natanzinho Lima tenta provar que tem prioridade no uso do nome com base na antiguidade da utilização, mesmo sem ter feito o registro oficial anteriormente. >