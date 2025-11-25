VEJA

Jornalista detona padre Fábio de Melo e gera polêmica: ‘Sei de onde vem a depressão dele’

Juliana Leite afirmou que como católica, o padre não a representa

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:17

Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução | YouTube

A jornalista Juliana Leite, que ganhou notoriedade nas redes sociais por causa de seus vídeos reagimos a conteúdos virais de figuras públicas, voltou a ser assunto na internet após criticar de forma polêmica ao participar do podcast “Pod Tudo e + um Pouco”.

Durante a conversa, Juliana não poupou palavras e criticou o quadro de depressão que o padre enfrenta. “É desculpa, sabe? Todo mundo sabe de onde vem essa depressão, todo mundo sabe de onde vem essa depressão dele. Nada desse cara é real”.

Em seguida, o apresentador do podcast Flàvio Méllo perguntou se a jornalista acredita que o padre representa o catolicismo. Juliana, que se diz católica, foi taxativa em sua colocação.

“Não, nenhum padre do Rio, sério, gosta dele, lógico que não. Eu acho que ele usa dessa coisa de ser católico porque ele não vive como padre, ele deveria até ser expulso da fé católica, e viver a vida dele de popstar que é o que ele é, mas padre católico não é. Padres são pessoas mais sérias. Todo mundo sabe de onde vem a depressão, aí fica aí botando culpa na internet, isso é fácil, ninguém que vive a própria verdade é livre. Eu, de fato, não tenho paciência pra esse padre, e sendo católica, não me representa”, finalizou.