1 signo será o seu par ideal para um relacionamento em breve; veja qual

Nos próximos dias, novos pares de signos ficarão propícios a se unirem

Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:57

Signos e amor

O Sol ficará em Sagitário pelos próximos 27 dias, abrindo caminhos para encontros leves e espontâneos que podem virar belos relacionamentos amorosos. Nesse período, a energia será de confiança e descontração, o que trará conversas naturais, paqueras e conexões especiais. Alguns pares de signos, então, ficarão mais propícios a se unirem, sem nenhum esforço, mas com muita paixão.

Veja qual será o seu par ideal de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries + Sagitário

Os dois têm energia de sobra e combinam com movimento. Além disso, a temporada sagitariana deixa o papo mais fluido, fazendo com que o encontro aconteça de forma natural. É uma daquelas combinações que engata rápido.

Leão + Gêmeos

Leveza, humor e curiosidade definem esse encontro. Como o Sol está em Sagitário, a conversa fica divertida e inspiradora. Esse casal tende a se conectar pela risada e pelo brilho que um desperta no outro.

Libra + Sagitário

O charme de Libra encontra a ousadia de Sagitário, criando uma química imediata. Como o período favorece a sinceridade, os dois conseguem alinhar expectativas sem pesar o clima.

Aquário + Áries

Essa dupla costuma funcionar bem em momentos de mais movimento. Com o Sol em Sagitário, o encontro fica espontâneo e cheio de liberdade. É aquele tipo de par que se entende sem prender o outro.

Peixes + Câncer

Mesmo sendo signos sensíveis, eles se beneficiam da leveza sagitariana. Como o período deixa tudo mais honesto e direto, o encontro flui com mais segurança emocional. Além disso, a conexão tende a crescer rápido quando há acolhimento.

Escorpião + Virgem

O Sol em Sagitário ajuda esses dois a relaxar. Assim, o encontro fica mais simples, verdadeiro e menos cheio de tensão. É uma combinação que surpreende, porque a sintonia aparece quando ninguém espera.

Touro + Capricórnio

Durante esse período, ambos podem se abrir para conversas mais profundas. A energia sagitariana traz mais confiança, o que facilita o início de algo sólido. É um par que demora a engatar, mas vale a espera.

Gêmeos + Sagitário