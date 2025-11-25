Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

1 signo será o seu par ideal para um relacionamento em breve; veja qual

Nos próximos dias, novos pares de signos ficarão propícios a se unirem

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:57

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Sol ficará em Sagitário pelos próximos 27 dias, abrindo caminhos para encontros leves e espontâneos que podem virar belos relacionamentos amorosos. Nesse período, a energia será de confiança e descontração, o que trará conversas naturais, paqueras e conexões especiais. Alguns pares de signos, então, ficarão mais propícios a se unirem, sem nenhum esforço, mas com muita paixão.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

LEIA MAIS

Depois de tanto esforço, 3 signos começam a ver a vida finalmente melhorar a partir de hoje (25 de novembro)

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)

Sorte no bolso: 5 signos recebem oportunidade inesperada de dinheiro nesta terça (25 de novembro)

Veja qual será o seu par ideal de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries + Sagitário

Os dois têm energia de sobra e combinam com movimento. Além disso, a temporada sagitariana deixa o papo mais fluido, fazendo com que o encontro aconteça de forma natural. É uma daquelas combinações que engata rápido.

Leão + Gêmeos

Leveza, humor e curiosidade definem esse encontro. Como o Sol está em Sagitário, a conversa fica divertida e inspiradora. Esse casal tende a se conectar pela risada e pelo brilho que um desperta no outro.

Libra + Sagitário

O charme de Libra encontra a ousadia de Sagitário, criando uma química imediata. Como o período favorece a sinceridade, os dois conseguem alinhar expectativas sem pesar o clima.

Aquário + Áries

Essa dupla costuma funcionar bem em momentos de mais movimento. Com o Sol em Sagitário, o encontro fica espontâneo e cheio de liberdade. É aquele tipo de par que se entende sem prender o outro.

Peixes + Câncer

Mesmo sendo signos sensíveis, eles se beneficiam da leveza sagitariana. Como o período deixa tudo mais honesto e direto, o encontro flui com mais segurança emocional. Além disso, a conexão tende a crescer rápido quando há acolhimento.

Escorpião + Virgem

O Sol em Sagitário ajuda esses dois a relaxar. Assim, o encontro fica mais simples, verdadeiro e menos cheio de tensão. É uma combinação que surpreende, porque a sintonia aparece quando ninguém espera.

Touro + Capricórnio

Durante esse período, ambos podem se abrir para conversas mais profundas. A energia sagitariana traz mais confiança, o que facilita o início de algo sólido. É um par que demora a engatar, mas vale a espera.

Gêmeos + Sagitário

Uma dupla que vibra no mesmo ritmo. Como ambos amam liberdade, curiosidade e trocas sinceras, o encontro costuma fluir naturalmente. É uma combinação que rende longas conversas e uma química que cresce rápido.

Leia mais

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Mercúrio retrógrado traz dinheiro e prosperidade para 3 signos esta semana

Mercúrio retrógrado traz dinheiro e prosperidade para 3 signos esta semana

Tags:

Amor Signos Astrologia Relacionamentos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT

Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT
Imagem - Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

MAIS LIDAS

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
01

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
04

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)