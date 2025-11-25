FLERTE

Saiba quem é Layla Monteiro, participante do reality ‘Poderosas do Cerrado’, que já flertou com Neymar

Influenciadora digital participou do reality show “Poderosas do Cerrado”, que mostra a vida de luxo de milionárias em Goiás

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:45

Influenciadora e Neymar já trocaram mensagens em comentários Crédito: Reprodução | Instagram

No final de outubro estreou o reality show “Poderosas do Cerrado”, semelhante ao estrondoso sucesso da Band “Mulheres Ricas”, com o intuito de mostrar a trajetória e vida de luxo de mulheres do cerrado de Goiás.

Em meio a sapatos, bolsas de grife e diversas regalias, uma das curiosidades que mais chamou atenção foi o flerte que aconteceu entre uma das participantes e o jogador Neymar. Em 2014, o jogador seguiu a designer e influenciadora de moda Layla Monteiro.

Na época, Neymar tinha acabado de terminar o relacionamento com Bruna Marquezine pela primeira vez, e deu em cima de Layla publicamente no Instagram. “É um privilégio ter você me seguindo. Sou fã”, disse ela, mandando um emoji de beijo na sequência.

“Que nada! Estou acompanhando a moda. Beijão”, brincou o jogador, usando ainda um emoji que na época era usado para disfarçar, no melhor estilo de “deixa baixo o caso”. Em sequência, os dois continuaram o diálogo nos comentários. Confira:

Mensagens entre Neymar e Layla Crédito: Reprodução | Instagram

No então, o flerte não deu em nada e hoje em dia os dois nem se seguem mais nas redes sociais. Layla Monteiro tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e publica diversos conteúdos voltados para a moda, maternidade e lifestyle.