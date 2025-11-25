sua diversão

5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

O mês reserva desde continuações aguardadas de séries queridas até estreias que já despertam expectativa do público

Portal Edicase

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:24

A programação contempla tanto quem busca entretenimento leve quanto aqueles que preferem tramas mais densas e complexas Crédito: Imagem: ShutterStockies | Shutterstock

Dezembro traz ao catálogo da Netflix uma seleção diversificada de produções que prometem agradar diferentes perfis de assinantes. O mês reserva desde continuações aguardadas de séries populares até estreias cinematográficas que já despertam expectativa do público. Entre dramas, comédias e mistérios policiais, a plataforma de streaming apresenta conteúdos que combinam narrativas envolventes com elencos renomados.

Confira, a seguir, 5 títulos que chegam à Netflix em dezembro!

1. O Segredo do Papai Noel (03/12)

“O Segredo do Papai Noel” mostra como um emprego temporário transforma o fim de ano de Taylor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Mike Rohl dirige Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold e Tia Mowry nesta história natalina. Taylor é uma mãe que faz de tudo pela filha, inclusive aceitar um trabalho inusitado: se disfarçar de Papai Noel em um resort de inverno. O objetivo é simples e urgente: conseguir dinheiro suficiente para pagar as aulas de esqui que a menina tanto deseja. O que começa como uma necessidade financeira, porém, acaba se transformando em algo muito maior.

Trabalhando lado a lado com Matthew, o charmoso gerente do resort, Taylor redescobre sensações que havia deixado de lado há tempos. Entre os preparativos para as festividades, conversas sinceras e momentos inesperados, ela percebe que o espírito do Natal vai muito além das tradições e decorações.

Aos poucos, aquele trabalho temporário revela possibilidades de recomeço tanto no campo profissional quanto no pessoal, trazendo de volta a esperança e abrindo espaço para um romance que ela não planejava viver.

2. Quem Vai Salvar o Natal 2 (05/12)

“Quem Vai Salvar o Natal 2” acompanha pai e filho em uma missão para resgatar o Bom Velhinho Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dirigida por Joaquín Mazón, esta comédia natalina espanhola reúne Ernesto Sevilla, Santiago Segura, Pablo Chiapella, María Botto, Emilio Gavira e Joaquin Reyes. A história começa quando a diretora de uma empresa de brinquedos decide sequestrar nada menos que o próprio Papai Noel, colocando toda a magia do Natal em risco. O que parecia ser apenas mais um dezembro tranquilo se transforma em uma corrida contra o tempo repleta de situações inusitadas.

Um pai e seu filho descobrem o plano e precisam embarcar em uma aventura para resgatar o Bom Velhinho antes que seja tarde demais. Enquanto tentam salvar o Natal, a dupla enfrenta obstáculos inesperados e vive momentos que os aproximam ainda mais. Entre perseguições, confusões e muito humor, a produção revela que o verdadeiro espírito natalino está nas pequenas ações e nos laços familiares que se fortalecem diante dos desafios.

3. O Preço da Confissão (05/12)

“O Preço da Confissão” aborda a história de uma professora que se torna suspeita do assassinato do marido Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Estrelada por Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo e Jin Sun-kyu, esta série sul-coreana mergulha em um thriller psicológico repleto de reviravoltas. An Yun-su é uma professora de artes que leva uma vida pacata até o dia em que seu marido é brutalmente assassinado. Em questão de horas, sua existência tranquila desmorona quando ela se torna a principal suspeita do crime e é presa. Sozinha e desesperada, Yun-su busca qualquer forma de provar sua inocência em meio ao sistema que parece já a ter condenado.

Na prisão, ela conhece Mo Eun, uma detenta enigmática e temida pelas demais por sua habilidade perturbadora de enxergar através das pessoas e descobrir seus segredos mais obscuros. As duas fazem um acordo perigoso que pode mudar o destino de ambas.

Enquanto isso, o promotor Baek Dong-hun conduz uma investigação implacável que o força a questionar tudo aquilo em que sempre acreditou, e o advogado Jang Jung-gu, ex-boxeador com um passado conturbado, luta incansavelmente para defender Yun-su. Conforme os segredos vão sendo desenterrados, cada revelação coloca em jogo não apenas a liberdade, mas a própria sobrevivência dos envolvidos.

4. Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12)

“Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” segue o detetive Benoit Blanc diante de um caso que desafia sua lógica Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Daniel Craig retorna como o detetive Benoit Blanc neste terceiro filme da franquia, dirigido e roteirizado por Rian Johnson. Ao seu lado, estão Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott e Mila Kunis. A trama se inicia quando um padre é brutalmente assassinado durante um sermão, diante de dezenas de testemunhas dentro da igreja. O que deveria ser um caso relativamente simples de resolver se revela um enigma perturbador que desafia qualquer explicação lógica.

Benoit Blanc é chamado pela chefe de polícia local para desvendar o crime que deixou a cidade em choque. Conforme a investigação avança, o detetive percebe que está diante do mistério mais perigoso e elaborado de toda sua carreira.

Cada pista descoberta leva a novos questionamentos, enquanto um esquema grandioso e sinuoso vai sendo revelado camada por camada. As certezas de Blanc são colocadas à prova, e ele precisa confrontar verdades que desafiam sua própria forma de enxergar os casos.

5. Emily em Paris – 5ª temporada (18/12)

A 5ª temporada de “Emily em Paris” explora a reinvenção da personagem enquanto ela recomeça sua vida na Itália Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A aguardada quinta temporada traz Lily Collins de volta como Emily, acompanhada por Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount e Eugenio Franceschini.

Após anos vivendo na capital francesa, Emily toma uma decisão radical: deixar Paris para trás e recomeçar sua vida em Roma. A mudança representa não apenas uma nova etapa profissional, mas também a chance de se reinventar completamente em um cenário totalmente diferente.