'Ganhei mais de R$ 100 mil em reality show, mas fiquei pobre e desempregado'

Concorrente de um programa de TV levou um bom prêmio em dinheiro, mas alguns meses foram suficientes para acabar com toda a quantia

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:03

Vencedor de parte do prêmio, jovem sonha em ser apresentador e gastou dinheiro em formação Crédito: Freepik

O assistente social Dan chegou à final do intenso reality de sobrevivência exibido pelo canal britânico Channel 4 e saiu de lá com parte do valor em prêmio.

O programa em questão foi o Tempting Fortune, gravado na África do Sul. Nele, 12 desconhecidos competem por uma fatia de 300 mil euros — mais de R$2 milhões.

Ex-participante de reality show ficou pobre

Sobre o programa

Os competidores são largados em uma região isolada e precisam encarar uma longa e difícil jornada até o destino final. Eles contam apenas com equipamentos básicos de sobrevivência e passam vários dias sem qualquer tipo de conforto.

No percurso, surgem diversas tentações, como refeições sofisticadas, hospedagens luxuosas, pequenos confortos e até a chance de pular etapas mais pesadas da caminhada. Cada escolha testa a disciplina financeira dos participantes.

Tudo o que for gasto ao longo do jogo é descontado diretamente do valor final do prêmio. Quanto mais cederem às tentações, menor será a quantia levada para casa.

A trajetória de Dan

Depois do reality, Dan passou a usar o TikTok como forma de tentar realizar seus projetos pessoais.

Em um vídeo, o ex-assistente social contou: “Cinco anos atrás eu trabalhava como agente de proteção à criança. Fiz isso por alguns anos, no começo gostei bastante, mas com o tempo passei a odiar.”

“Eu já sonhava em ser apresentador fazia muito tempo, então pensei em encontrar uma maneira de largar o serviço social e correr atrás desse objetivo. Foi assim que acabei entrando no reality show na primeira temporada de Tempting Fortune, no Channel 4.”

Desde que Dan participou, novas temporadas do programa já foram produzidas e exibidas.

“Tudo gira em torno de resistir às tentações, mas eu acabei gastando também. Ainda assim, usei parte do prêmio para bancar meu mestrado em Jornalismo de TV. Hoje quero ser repórter/apresentador e já fiz algumas apresentações.”

“Além disso, estou montando meu primeiro espetáculo teatral solo, inspirado no período em que trabalhei com homens agressores.”

Novos planos e vida no TikTok

Dan afirmou que está envolvido em diversos projetos, mas que nenhum deles traz retorno financeiro de verdade, e que se apresentar é o que ele realmente deseja seguir fazendo.

Ele revelou que relutou em produzir conteúdo para o TikTok, já que considerava bastante constrangedor participar da plataforma.

“Mas cá estou eu. Todo mundo fala sobre manifestação, mas e sobre a minha ‘Dan’ifestação? Estou tentando ganhar alguns seguidores ou, quem sabe, chegar ao ponto de conseguir alguma renda com isso. Preciso de um nicho? Eu mesmo sou o nicho?”

No fim do vídeo, ele comentou que pretende publicar diariamente e convidou todos a acompanharem sua trajetória.

De forma bem-humorada, encerrou dizendo: “Deve existir um jeito de deixar isso menos embaraçoso. Talvez eu devesse aparecer de chapéu ou usando um cachecol.”

