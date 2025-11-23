TRETA

Amiga próxima de Ana Castela ataca Virginia: 'Vídeo baixo desses'; cantora se pronuncia

Ana Luiza Sanches deixou comentário em vídeo da influenciadora com letra de cunho sexual; entenda confusão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:51

Ana Castela, Ana Luiza Sanches e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Uma amiga próxima de Ana Castela iniciou uma polêmica nas redes sociais após detonar Virginia Fonseca. A influenciadora de viagens Ana Luiza Sanches repreendeu a empresária por compartilhar um vídeo dublando um trecho de uma música com teor sexual.

"3 filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses", escreveu Ana Luiza ao reagir à publicação em que Virgínia aparece dublando versos de "Sofá, Breja e Netflix", de Mac Júlia e Pejota. A letra inclui o trecho: "Ele carrega minha bolsa. Ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de quatro. Não tira a calcinha, só arreda de lado".

Nos comentários, seguidores de Virginia Fonseca passaram a rebater Ana Luiza, apontando julgamento moral. Após a polêmica, ela apagou o comentário, embora o vídeo republicado tenha permanecido em seu perfil.

Com seu nome envolvido na discussão, Ana Castela se pronunciou. Em nota oficial, a equipe da cantora informou que a Boiadeira não tem qualquer ligação com os ataques feitos pela influenciadora de viagens.

"Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana. Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas", diz o comunicado.

"A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela. Pedimos que não direcionem essa narrativa à Ana. Ela segue focada em seu trabalho, na música e nos fãs que caminham com ela todos os dias", completou.

Vale lembrar que, no último domingo (16), Ana Luiza surgiu ao ao lado de Zé Felipe, ex-marido de Virginia e atual namorado de Ana Castela, durante as comemorações do aniversário da Boiadeira.

Poucas horas depois, Ana Luiza rebateu as críticas nos Stories e afirmou que seu comentário foi apenas uma opinião. "Só para deixar claro: a minha opinião é a minha opinião, como mulher, como Ana Luiza. Não me associem às outras pessoas, às minhas amizades ou a terceiros. Eu dei a minha opinião, assim como todo mundo que segue site de fofoca dá a sua opinião também. Como eu, por exemplo, que estou há 11 anos na internet, leio coisas que não gosto e sei que estou sujeita a isso. Então, se você discorda da minha opinião, tudo bem", iniciou.