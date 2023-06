Desvendado! Camila Marinho é flagrada tirando selfie na abertura do Jornal Nacional

Depois do burburinho para saber as identidades das mulheres que foram flagradas fazendo selfie durante o Jornal Nacional, foi descoberto que uma delas é a jornalista Camila Marinho, da TV Bahia.



Camila desembarcou no Rio de Janeiro para ajudar na edição de uma reportagem feita em Salvador, mas que será veiculada no Brasil inteiro. Com ela, outras duas mulheres também visitaram os Estúdios Globo.



A repórter da Bahia aproveitou bastante a visita. Além da selfie flagrada ao vivo no Jornal Nacional, ela compartilhou uma foto nos bastidores do "Profissão Repórter".