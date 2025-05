ACIDENTE

Cinco torcedores são atropelados perto da Fonte Nova após BaVi

Motorista foi conduzida para Central de Flagrantes

Outras ocorrências de violência

Três homens foram presos com bombas caseiras, soqueiras e droga nas imediações de um shopping localizado no final da Avenida Dorival Caymmi, em São Cristóvão, bairro de Salvador, no final da manhã de domingo (18).>

De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos seriam membros de uma torcida organizada. Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de que um grupo estaria portando materiais ilícitos. Ao chegarem no local, as equipes avistaram os membros do grupo, que foram interceptados.>