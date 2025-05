CLÁSSICO

Jogadores do Bahia exaltam importância de triunfo no Ba-Vi: "Tirou um peso grande das costas"

Tricolor venceu o rival na Arena Fonte Nova por 2x1 com gols de Erick Pulga e Michel Araújo

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de maio de 2025 às 20:54

Michel Araújo fez o gol que sacramentou o triunfo tricolor Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um Ba-Vi marcante para torcedores e jogadores do Bahia. O tricolor precisou superar uma expulsão ainda nos primeiros minutos para vencer o Vitória na Arena Fonte Nova por 2x1. Talvez o mais impactado tenha sido o meia Michel Araújo, que marcou seu primeiro gol pelo Esquadrão e definiu o triunfo dentro de casa. >

“É uma felicidade imensa fazer meu primeiro gol no Bahia, nesse clássico, dando esse triunfo, que tirou um peso das nossas costas. Agradecer a minha família e a esse grupo inteiro que está sempre junto comigo. Vamos para uma sequência muito grande de jogos agora, uma maratona bem puxada de calendário, mas temos que dar o nosso melhor e tentar vencer as partidas”, disse Michel na zona mista. >

“Fazia muito tempo que eu não conseguia fazer um gol e hoje nos ajudou a somar mais três pontos e alcançar o G7 do Campeonato Brasileiro, que é muito importante para o nosso elenco”, completou o uruguaio. >

O jogador também destacou a importância do resultado e o fato de o time ter mantido sua forma de jogar, mesmo com a desvantagem numérica. >

“O time teve essa disposição de jogar, de ficar com a bola e tentar fazer o melhor no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos. Achamos o gol e no segundo tempo, consegui fazer o gol em uma disputa de bola na área. É uma força muito grande de todo mundo e o apoio gigantesco do nosso elenco e da nossa torcida. Fomos felizes e é lógico que não paramos de pensar no jogo contra o Internacional (no dia 28 pela Libertadores), mas temos muitos jogos pela frente”, afirmou. >

Outro destaque da partida foi Marcos Felipe, que ajudou a garantir o triunfo tricolor com defesas importantes. O arqueiro tricolor ainda foi eleito o craque do jogo. Sobre a atuação, ele definiu com uma palavra: resiliência. >

“Sabemos que no futebol ou na vida enfrentamos dificuldades e eu tenho trabalhado cada vez mais a resiliência. Também queria exaltar a força do nosso grupo, porque não consigo nada sozinho. Exaltar o trabalho do professor Eduardo Varjão e de todos que nos ajudam e nos auxiliam, todo o staff está de parabéns. O triunfo não é só baseado no resultado, tem todo um trabalho, todo um suporte por trás do esquadrão, então eu fico muito feliz com todo esse apoio”, falou o goleiro. >

O volante Nico Acevedo entrou em um momento complicado na partida. O tricolor tinha acabado de sofrer o empate e sofria com a pressão do Vitória no início do segundo tempo. As entradas dele e de Erick ajudaram a estabilizar o meio de campo do Bahia, o que contribuiu para o desfecho positivo. >