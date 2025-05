FICARAM NA BRONCA

Jogadores do Vitória reconhecem erro em segundo gol sofrido no Ba-Vi: 'Inadmissível'

Gol de Michel Araújo no segundo tempo ocorreu após erro da defesa rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de maio de 2025 às 20:34

Ronald lamentou a postura do Vitória diante do Bahia no Ba-Vi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Bate e rebate dentro da área, bola limpa na frente de Lucas Arcanjo e gol do uruguaio Michel Araújo. A sequência de erros do Vitória no lance citado resultou diretamente na derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova. Após o final da partida, os jogadores rubro-negros lamentaram a postura da equipe dentro de campo.>

Titular nos 90 minutos, o lateral esquerdo Jamerson reconheceu a partida abaixo da equipe. “A gente não estava muito bem no jogo, mas no segundo tempo voltamos bem melhores, porque tivemos muitas chances. Infelizmente tomamos aquele segundo gol, mas agora a gente vai colocar a cabeça no lugar”, disse.>

Com um a mais desde o primeiro minuto, quando Jean Lucas foi expulso, o Vitória não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Outro que lamentou o gol sofrido pela equipe no confronto foi o volante Ronald. Chateado com os erros cometidos pelo Vitória no Ba-Vi, o jogador destacou a falta de eficiência da equipe na partida e se mostrou irritado com o lance que definiu a derrota do Leão. >

“[Faltou] mais eficácia nossa. Tivemos a oportunidade de fazer os gols, mas não fizemos. É uma bobeira, um homem a mais. A gente não pode tomar esse gol. Acabamos sofrendo um gol com um homem a mais, inadmissível, mas infelizmente aconteceu. Ter cabeça boa e trabalhar para nas próximas vezes não acontecer mais isso”, desabafou.>

Autor do único gol do Leão na partida, o centroavante Renato Kayzer também se mostrou irritado com a postura do elenco dentro de campo. Vale lembrar que o Leão viveu o cenário inverso no último final de semana, quando venceu o Vasco com um jogador a menos desde os 30 minutos.>

“Clássico é assim, decidir tudo em detalhe. O gol que a gente tomou é brincadeira. Em campeonato sério a gente não pode dar essa bobeira. Todas as equipes tem qualidade e são eficientes. A gente demorou para assimilar [a expulsão] e entender que o clássico não pode ter essas bobeiras. Agora é levantar a cabeça, já passou”, deu o recado. >